Nij gemysk netwurk foar it studearjen fan eksoplanetatmosfearen

Wy hawwe in nij en ferbettere gemysk netwurk ûntwikkele om de ûnlykwichtige skiekunde te studearjen fan waarme en waarme eksoplanetatmosfearen. Dit netwurk is basearre op wiidweidich falidearre en state-of-the-art ferbaarningsnetwurken, it bieden fan mear betroubere foarsizzings foar in breed skala oan betingsten.

Us nije gemyske netwurk is ûntworpen om te wurkjen yn omstannichheden tusken 500 en 2500 K, en drukken fariearjend fan 100 oant 10 ^ -6 bar. Om it netwurk te falidearjen, fergelike wy syn foarsizzingen mei dy fan sân oare netwurken, dy't ferskate eksperimintele betingsten dekke.

Om de ynfloed fan ús nije netwurk te beoardieljen op eksoplanetatmosfearstúdzjes, hawwe wy oerfloedprofilen generearre foar ferskate eksoplaneten, ynklusyf GJ 436 b, GJ 1214 b, HD 189733 b, en HD 209458 b. Wy brûkten it 1D kinetyske model FRECKLL en berekkenen de korrespondearjende oerdrachtspektra mei TauREx 3.1.

Fergelykjen fan de oerfloedsprofilen en spektra krigen mei ús nije gemyske netwurk mei dy fan ús foarige netwurk, fûnen wy dat ús nije netwurk krekter is foar de testen eksperimintele omstannichheden. Spesifyk hat de fernijing yn stikstofgemy in wichtige ynfloed op oerfloedprofilen, benammen foar HCN, mei ferskillen fan oant fjouwer oarders fan grutte. De CO2-profilen wurde ek benammen beynfloede, wat liedt ta wichtige feroarings yn it oerdrachtspektrum fan GJ 436 b.

Dizze effekten markearje it belang fan it brûken fan validearre gemyske netwurken om de krektens fan atmosfearyske modellen foar eksoplaneten te ferbetterjen. De keppeling fan koalstof- en stikstofgemy, tegearre mei radikalen produsearre troch fotolysis, kinne substansjele effekten hawwe op 'e oerdrachtspektra, lykas oantoand troch it gefal fan CH2NH.

Troch it brûken fan ús nije gemyske netwurk, kinne ûndersikers mear fertrouwen hawwe yn har foarsizzingen en in better begryp krije fan eksoplanetatmosfearen.

Referinsjes:

– R. Veillet, O. Venot, B. Sirjean, R. Bounaceur, PA. Glaude, A. Al-Refaie, E. Hébrard (boarne)

- Akseptearre foar publikaasje yn Astronomy & Astrophysics (boarne)