Nije stúdzje ûndersiket mooglike tsjinmaatregels foar bedrigingen fan asteroïden

In resinte stúdzje publisearre yn 'e arXiv hat in wichtige fraach opsmiten: As in grutte asteroïde just dagen foar ynfloed waard ûntdutsen, kinne wy ​​​​it stopje? De stúdzje beskôget in asteroïde fergelykber mei de 2023 NT1, dy't de ierde earder dit jier amper miste, en evaluearret oft it kin wurde tsjinwurke mei in metoade neamd Pulverize It (PI).

De PI-metoade omfettet it lansearjen fan in ferdigeningsraket binnen in dei nei it opspoaren fan de asteroïde. Troch in kombinaasje fan kinetyske en eksplosive impactors te brûken, soe de raket in wolk fan impactors mei hege snelheid frijlitte nei de asteroïde, en it ferbrekke yn harmless fragminten. Neffens de simulaasjes fan 'e stúdzje soe dizze oanpak effektyf wêze om de asteroïde te ferneatigjen en it risiko foar de ierde te minimalisearjen.

Wat dit foarstel yntrigearjend makket, is dat it suggerearret dat wy mei in koarte warskôging mooglik in drege asteroïde bedriging kinne tsjingean. It is lykwols wichtich om te notearjen dat de stúdzje op it stuit gewoan in proof of concept is. Wy hawwe net de nedige raketten of impactorsystemen yn plak om sa'n missy út te fieren. As in asteroïde moarn soe wurde ûntdutsen, soene wy ​​gjin direkte middels fan ferdigening hawwe.

Wylst de stúdzje de technyske helberens fan 'e PI-metoade markearret, ropt it ek de fraach op oft wy de wil hawwe om in planetêre ferdigeningsraket te bouwen. De ûndersikers beklamje de needsaak foar proaktive maatregels en ynvestearrings yn it ûntwikkeljen fan in robúst ferdigeningssysteem dat ús koe beskermje tsjin potensjele asteroïde-ynfloeden yn 'e takomst.

FAQ:

F: Wat is de Pulverize It (PI) metoade?

A: De PI-metoade omfettet it lansearjen fan in ferdigeningsraket mei impactors dy't in asteroïde yn harmless fragminten ferbrekke.

F: Kin de PI-metoade effektyf wêze mei koarte warskôging?

A: Neffens simulaasjes, as ymplementearre mei koarte warskôging, hat de PI-metoade it potinsjeel om it risiko te minimalisearjen dat troch in drege asteroïde is.

F: Binne d'r raketten yn plak om te lansearjen foar definsje fan asteroïden?

A: Op it stuit binne d'r gjin raketten of impactorsystemen maklik beskikber foar sa'n missy.

F: Wat is it belang fan proaktive maatregels yn planetêre ferdigening?

A: Proaktive maatregels en ynvestearrings binne krúsjaal by it ûntwikkeljen fan in robúst ferdigeningssysteem tsjin potinsjele asteroïde bedrigingen.