Histoaryske klimaatferoaringen spielden in rol yn iere minsklike ynterbreeding

In nije stúdzje publisearre yn it tydskrift Science docht bliken dat fluktuaasjes yn atmosfearyske CO2-nivo's en resultearjende feroaringen yn klimaat en fegetaasje wichtige faktoaren wiene dy't beynfloedzje wannear en wêr't iere minsklike soarten interbreden. Moderne minsken hawwe in lyts persintaazje DNA dat erfd is fan oare hominine-soarten lykas Neandertalers en Denisovans.

De stúdzje, útfierd troch in ynternasjonaal team fan klimaateksperts en paleo-biologen út Súd-Korea en Itaalje, brûkte paleo-antropologyske bewiis, genetyske gegevens, en supercomputer-simulaasjes fan ferline klimaten om de patroanen fan ynterbreeding tusken ferskate soarten te begripen. Se fûnen dat Neandertalers en Denisovans ferskillende miljeufoarkarren hiene. Denisovans wiene better oanpast oan kâlde omjouwings, lykas boreale bosken en toendra-sônes, wylst Neandertalers leaver matige bosken en gerslannen.

De ûndersikers brûkten kompjûtersimulaasjes om de geografyske oerlaap fan dizze ferskillende habitaten te analysearjen yn waarme ynterglaciale perioaden. Se fûnen dat yn dizze perioaden fan oerlaap mear kânsen wiene foar moetings en ynteraksjes tusken de soarten, wêrtroch't de kâns op ynterbreeding fergrutte. De simulaasjes kamen ek yn oerienstimming mei bekende ôfleverings fan ynterbreeding dy't sawat 78,000 en 120,000 jier lyn barde.

Om de klimatyske driuwfearren fan ynterbreeding fierder te begripen, ûndersochten de ûndersikers hoe't fegetaasjepatroanen yn 'e ôfrûne 400,000 jier feroare oer Eurasia. Se ûntdutsen dat ferhege nivo's fan atmosfearyske CO2 en mylde ynterglaciale omstannichheden in westlike útwreiding fan matige bosk yn sintraal Eurazië feroarsake, wêrtroch't ferspriedingskorridors foar Neandertalers yn Denisovan-gebieten ûntstienen.

Ien fan 'e útdagings dy't de ûndersikers tsjinkamen wie it skatten fan' e foarkommende klimatyske omstannichheden foar Denisovans, om't d'r beheinde gegevens beskikber binne. Se ûntwikkele lykwols nije statistyske ark om te rekkenjen mei bekende foarâlderlike relaasjes tusken minsklike soarten, wêrtroch't se potinsjele Denisovan-habitats kinne skatte. Ferrassend, de analyze joech oan dat Noard-Jeropa in gaadlike omjouwing wêze koe foar Denisovans, neist Ruslân en Sina.

Dizze stúdzje jout weardefolle ynsjoch yn 'e relaasje tusken klimaatferoaring, habitatferoaringen en minsklike genetyske diversifikaasje. Troch dizze histoaryske patroanen te begripen, kinne ûndersikers de genetyske spoaren fan ynterbreeding yn ferskate populaasjes fierder ûndersykje en in better begryp krije fan ús dielde foarâlden.

