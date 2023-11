Om't de mooglikheden fan robots en keunstmjittige yntelliginsje de grinzen fan 'e minsklike ferkenning trochgeane opnij definiearje, hat in trochbraak yn soerstofproduksje ús in stap tichterby brocht om it libben op oare planeten te behâlden. In team fan ûndersikers oan 'e Universiteit fan Wittenskip en Technology fan Sina hat in keunstmjittich yntelliginte robotchemist ûntwikkele dy't soerstof út Marsmaterialen kin ekstrahearje.

Wylst it idee fan it brûken fan pleatslike boarnen foar romtemisjes yn 'e ôfrûne jierren oantrek hat krigen, soe de mooglikheid om fitale boarnen lykas soerstof op it plak te produsearjen de logistike útdagings fan takomstige misjes signifikant ferminderje. De robot, dy't liket op in grutte doaze mei in robotyske earm, wie foarsjoen fan Mars-meteoriten en komposysjes dy't it oerflak fan Mars imitearje. Mei minimale minsklike ynteraksje brûkte de AI-oandreaune skiekundige soer en alkali om it Martian erts ôf te brekken en de komposysje te analysearjen.

Lykas in masterchef dy't wurke mei beheinde yngrediïnten, socht de robotchemicus doe troch in skriklike 3.7 miljoen mooglike kombinaasjes om de optimale katalysator te finen foar in soerstof-evolúsjereaksje. Dizze katalysator soe soerstof frijlitte út wetter, in krúsjaal elemint foar minsklik oerlibjen. It hiele proses, fan it tarieden fan it Mars-materiaal oant it testen en synthesisearjen fan de optimale formule, waard autonoom foltôge troch de robotyske skiekundige.

Yn har stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Synthesis, skatte it team dat in inkele fjouwerkante meter Mars-smoarch sawat 60 gram soerstof per oere koe produsearje mei har robotchemicus. Dizze nije ûntwikkeling komplementeart NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), dat mei súkses soerstof hat produsearre út Mars-loft oan board fan 'e Perseverance-rover.

De gefolgen fan dizze trochbraak wreidzje fierder as soerstofproduksje. It robotyske skiekundigesysteem hat it potensjeel om de skepping fan ferskate katalysatoren en ferbiningen te ûntsluten mei lokaal beskikbere boarnen. It fermogen om in gemysk paad te finen nei elke doelferbining biedt net allinich oplossingen foar it ûnderhâlden fan it minsklik libben op Mars, mar driuwt de grinzen fan gemyske synteze yn omjouwings op ôfstân en boarnen beheind.

Wylst it konsept fan keunstmjittich yntelliginte robotyske skiekundigen dy't de geheimen fan bûtenierdske boarnen ûntsluten bringt ús tichter by it wurden fan in multi-planetêre soarte, kinne wy ​​​​de warskôgingsferhalen ynbêde yn science fiction net negearje. Wylst wy op dizze spannende reis begjinne, moatte wy wach bliuwe en soargje dat ús robotyske kompanjons har rol as behelpsume assistinten behâlde ynstee fan ús te kearen.

Faak Stelde Fragen

Wêrom is de mooglikheid om soerstof te produsearjen op Mars wichtich?

Soerstof produsearje op Mars soe de needsaak eliminearje om it fan 'e ierde te ferfieren, wêrtroch't de kosten en logistike útdagings fan minsklike misjes nei de planeet ferminderje. It soe ek in fitale boarne leverje foar it ûnderhâlden fan minsklike oanwêzigens op Mars troch ademende lucht yn te skeakeljen en mooglik te tsjinjen as driuwend foar raketten.

Hoe ekstrakt de robotyske skiekundige soerstof út Mars-smoarch?

De robotchemicus analysearret it erts fan Mars om syn gearstalling te bepalen en siket dan nei in katalysator dy't in soerstof-evolúsje-reaksje út wetter kin triggerje. Troch it ôfbrekken fan de smoarch fan Mars en it brûken fan lokale boarnen, produsearret de robot autonoom soerstof.

Wat binne de gefolgen fan de mooglikheden fan 'e robotyske skiekundige?

Neist soerstofproduksje iepenet it fermogen fan 'e robotyske skiekundige om gemyske paden te finen en ferskate ferbiningen te meitsjen mei lokale boarnen kânsen foar gemyske synteze yn omjouwings op ôfstân en boarne-beheind. It kin revolúsjonearje de manier wêrop wy it brûken fan boarnen benaderje yn romteferkenning.

Hokker oare eksperiminten wurde útfierd om soerstof op Mars te produsearjen?

De prestaasje fan 'e robotyske skiekundige wurdt oanfolle troch NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), dat al mei súkses soerstof hat produsearre út Mars-loft. Dizze foarútgong yn ark foar soerstofproduksje drage by oan ús begryp fan it brûken fan boarnen op Mars en effen it paad foar takomstige minsklike misjes nei de Reade Planeet.