Wêrom mitochondrial DNA wurdt trochjûn fan memmen

In resinte stúdzje publisearre yn Nature Genetics hat ljocht smiten op 'e reden wêrom't mitochondrial DNA (mtDNA) benammen wurdt trochjûn fan memmen nei har neiteam. Mitochondria, bekend as de krêfthuzen fan sellen, produsearje de enerzjy dy't nedich is foar sellulêre funksjes. Dit organel is folslein makke fan it genetyske resept dat fûn wurdt yn it DNA fan in mem, wylst it mtDNA fan in heit gjin rol spilet.

Undersyk útfierd op minsklike sperma-sellen fûn gjin yntakt mtDNA foar befruchting, wat oanjout dat manlik mtDNA yn 'e mitochondria ôfwêzich is. De auteurs fan 'e stúdzje konkludearren dat minsklike spermatozoa sûnder mtDNA binne en dat it mitochondriale genoom meast erfd wurdt fan 'e mem yn sûchdieren.

Ien mooglike ferklearring foar dit ferskynsel is it hegere mutaasjefrekwinsje fan it mitochondriale genoom yn ferliking mei it nukleêre genoom. Tidens seldieling wurde mitochondria willekeurich ferdield ûnder dochtersellen, wat kin liede ta guon sellen dy't ûnfoldwaande mitochondria ûntfange. Dit kin resultearje yn ferhege mutaasjes en splits yn mtDNA. Sperma-sellen hawwe in beheinde libbensdoer en moatte grutte hoemannichten enerzjy konsumearje om in aai te berikken foar befruchting. De oanwêzigens fan mtDNA yn sperma-sellen koe mutaasjes accumulearje fanwege har rappe enerzjyferbrûk.

Yn tsjinstelling, aai sellen net fertrouwe op harren eigen mitochondria foar enerzjy. Se krije enerzjy fan oanbuorjende sellen, wêrtroch se sûn mtDNA kinne behâlde om troch te jaan oan takomstige generaasjes. Dit ferklearret wêrom't memmefererving fan mtDNA prevalent is.

Hoewol dizze stúdzje ynsjoch jout yn 'e memmelike erfenis fan mtDNA, ferklearret it gjin seldsume gefallen wêr't mtDNA-oerdracht fan beide âlden liket te kommen. Dizze befiningen kinne lykwols helpe by it begripen fan fertiliteitssteuringen dy't troch aaien of sperma kinne wurde trochjûn. Fierder hawwe resinte foarútgong yn mitochondriale ferfangingsterapy de berte tastien foar bern mei DNA fan trije ferskillende minsken, en markearje it potensjeel foar rjochte mutaasjes en genetyske sykten. Nettsjinsteande de fitale rol fan mtDNA yn it libben, is d'r noch in protte te learen oer syn oarsprong en funksjes.

Boarnen: Nature Genetics