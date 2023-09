AlphaMissense: In nij AI-model foar it foarsizzen fan Missense-farianten

Ûndersikers hawwe ûntwikkele in baanbrekkende AI-model neamd AlphaMissense, dat sekuer foarsizze en karakterisearret de pathogenicity fan minsklike proteom-brede missense farianten op it ienige aminosoeren substitúsje nivo. Dit model is in oanpassing fan it heul krekte proteïnestrukturearringsmodel, AlphaFold (AF), mei ekstra arsjitektoanyske oanpassingen.

Missense farianten binne genetyske feroarings dy't ynfloed op aaiwiten troch feroarjen fan de aminosoeren folchoarder. Wylst mar in lyts persintaazje fan dizze farianten binne klassifisearre as pathogene of goedaardige, sekuer foarsizze harren funksjes is krúsjaal foar it begripen fan sykten en it ûntwikkeljen fan doelgerichte terapyen. Besteande foarsizzende modellen hawwe lykwols beheiningen dy't har effektiviteit hinderje by it krekt bepalen fan de betsjutting fan dizze farianten.

AlphaMissense oerwint dizze útdagings troch it opnimmen fan AlphaFold's fermogen om meardere sekwinsjes (MSA's) te begripen en evolúsjonêre beheiningen te learen fan besibbe sekwinsjes. It model is oplaat mei swakke labels, lykas goedaardige farianten en hypotetyske patogene farianten, om minsklike curation-foaroardielen te ferminderjen. It prestearret better as besteande modellen oplaat op klinyske databases en toant signifikante ferbetteringen yn it foarsizzen fan patogenisiteit binnen spesifike sykte-assosjearre genen.

Ien fan 'e opmerklike skaaimerken fan AlphaMissense is har fermogen om ferskillen te fangen yn it effekt fan yndividuele farianten binnen evolúsjonêr beheinde domeinen. It model hâldt ek rekken mei proteïnestruktuer en distribúsjes fan aminosoeren, wêrtroch foarsizzingen oerienkomme mei bekende biologyske prinsipes.

Om de krektens fan AlphaMissense te falidearjen, hawwe de ûndersikers wiidweidige testen útfierd op missense-farianten út 'e ClinVar-database. It model berikte in heech gebiet ûnder de ûntfanger operator curve (auROC) en toande superieure prestaasjes yn ferliking mei oare modellen.

De frijlitting fan AlphaMissense jout ûnskatbere wearde boarnen foar de ûndersyksmienskip, ynklusyf missense fariant foarsizzings, gene-nivo pathogenicity foarsizzings, en foarsizzings foar alle mooglike missense farianten en amino acid substitúsjes. Dizze boarnen sille fierdere ûndersiken fasilitearje nei de funksjonele betsjutting fan missense-farianten en bydrage oan foarútgong yn genetysk ûndersyk.

Algemien fertsjintwurdiget AlphaMissense in wichtige trochbraak yn it foarsizzen fan effekten fan missense fariant en hat it potinsjeel om ús begryp fan genetyske sykten te ferbetterjen en klinyske diagnostyk en terapyen te ferbetterjen.

