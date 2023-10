De kryovolkanyske komeet dy't nei ierde giet: 12P / Pons-Brooks

In massive kryovolkanyske komeet bekend as 12P/Pons-Brooks makket op it stuit syn wei nei de ierde. Dizze komeet, trije kear de grutte fan 'e Mount Everest, barste koartlyn op 5 oktober út, en markearde syn twadde eksploazje yn 'e ôfrûne fjouwer moannen.

Wat dizze komeet unyk makket is syn komposysje. Neffens Dailymail is 12P / Pons-Brooks opboud út iis, stof en gassen, dy't in ferskynsel meitsje dat fergelykber is mei karbonaasje yn in fizzy drankflesse. De fêste kearn fan 'e komeet wurdt rûsd op in diameter fan 18.6 myl (30 km), en by ferwaarming troch de sinne, wurdt druk opboud fan binnen oant der in eksploazje foarkomt, wêrtroch beferzen pún frijkomt troch breuken yn' e kearn syn shell.

Tidens de meast resinte eksploazje merkten waarnimmers op dat de koma, de gaswolk om de kearn hinne, "hoarnen" like te hawwen. De krekte reden foar dizze hoarnachtige foarm is noch ûnbekend, mar saakkundigen leauwe dat it kin komme troch de eigenaardige foarm fan 'e kryovulkanyske vent en in soarte fan blokkade wêrtroch't it materiaal yn in unyk streampatroan ferdreaun wurdt. Guon hawwe sels it uterlik fan 'e komeet fergelike mei it romteskip Millennium Falcon fan Star Wars.

Nettsjinsteande syn skriklike trajekt en foarm, is d'r gjin direkte bedriging fan in "djippe ynfloed" fan 12P / Pons-Brooks. De komeet sil net mei it bleate each sichtber wêze oant er yn 2024 ticht by de ierde komt, en hy komt pas yn 2095 werom nei ús omjouwing. As de komeet lykwols trochgiet te eksplodearjen, kin er de kommende jierren mear omtinken lûke.

12P/Pons-Brooks is ien fan 20 bekende kometen mei aktive iisfulkanen, en it waard foar it earst identifisearre troch Jean-Louis Pons yn july 1812.

