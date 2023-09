Mirror Images: Undersikers observearje Alice Rings yn it Lab

Undersikers yn 'e FS en Finlân hawwe foar it earst Alice-ringen yn it laboratoarium waarnommen. Alice-ringen binne ring-like draaikolken dy't de ladingen omdraaie fan alle monopoalen dy't troch har passe, ynspireare troch it spegellike portaal yn Lewis Carroll's roman "Through the Looking-Glass." It eksperimint brûkte ultrakâlde atomen en koe ynsjoch leverje yn fûnemintele prosessen yn dieltsjefysika en kosmology.

De ûntdekking fan it team kombinearre twa rigels fan ûndersyk dy't sawat 35 jier lyn ûntstienen. Ien rigel fan ûndersyk giet om kosmyske snaren, dy't hypotetyske 1D-defekten binne yn romtetiid. Dizze snaren kinne potinsjeel djippe gefolgen hawwe foar kosmology, om't se matearje kinne omsette yn antymaterie. As kosmyske snaren bestean, soene se bekend wurde as Alice snaren.

De twadde rigel fan ûndersyk rjochtet him op monopoalen, dy't inkelde ladingspunten yn 'e romte binne. Monopole en snaren kinne bewarre topologyske ladingen drage, dy't magnetyske, elektryske of quarkkleurladingen kinne wêze. Yn 'e jierren '1980 realisearre ûndersikers dat monopoalen misfoarme wurde kinne yn in lus-achtige struktuer neamd in Alice-ring as se fan tichtby observearre wurde.

Ien yntrigearjende eigenskip fan in Alice-ring is dat as in oare monopoal troch har midden giet, de monopoal soe transformearje yn in antypartikel. Dit jout oan in spegele universum dêr't antymaterie dominearret oer matearje.

Yn 2015 barde in trochbraak doe't ûndersikers in monopoal makken yn in Bose-Einstein-kondensaat, in gas fan rubidiumatomen dy't tichtby it absolute nul ôfkuolle. De lêste stúdzje kombinearre eksperimintele techniken mei simulaasjemetoaden om de tiidevolúsje fan monopolen yn in kondensaat te observearjen. De ûndersikers fûnen dat monopoalen ferfalle yn Alice-ringen, en se koenen direkt ferskate skaaimerken fan 'e Alice-ringen observearje as de monopoal evoluearre.

Dizze befiningen hawwe gefolgen foar ús begryp fan kwantumfluïden, wat suggerearret dat struktueren dy't matearje omsette yn antymaterie spontaan kinne ûntstean ûnder spesifike omstannichheden. De ûndersikers hoopje dat har eksperimint in weardefol platfoarm kin biede foar it ferkennen fan fûnemintele prosessen yn it universum.

Boarne: Nature Communications

Definysjes:

- Alice ringen: ring-like draaikolken dy't de ladingen fan monopoalen dy't troch har geane omkeare, ynspireare troch it spegelachtige portaal yn "Through the Looking-Glass"

- Monopole: ientallige ladingspunten yn 'e romte

- Kosmyske snaren: hypotetyske 1D-defekten yn romtetiid mei potinsjeel djippe gefolgen foar kosmology

