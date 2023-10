Magnetyske algenrobots: in duorsume oplossing foar plestikfersmoarging

Plastykfersmoarging is in driuwend miljeuprobleem wurden, mei syn wiidferspraat gebrûk dat liedt ta enoarme hoemannichten plestik ôffal yn akwatyske omjouwings. Dizze plestik brekke op yn mikroplastyk en nanoplastyk, dy't troch wetterorganismen opnommen wurde en in bedriging foar har sûnens en ekosysteem kinne foarmje. Om dit probleem op te lossen, hawwe ûndersikers fan it Sintraal Europeesk Ynstitút foar Technology (CEITEC) oan 'e Brno University of Technology magnetyske algen robots ûntwikkele.

It team by CEITEC fersierde griene algen-sellen mei lytse dieltsjes fan magnetyt, wêrtroch magnetyske algen-robots makke wurde dy't kinne wurde kontroleare om de meast ûngrypbere plestik út 'e wetters te siften. Troch in ekstern magnetysk fjild te brûken, lûke en fange dizze mikro-/nano-grutte dieltsjes mikroplastyk en nanoplastyk. De algesellen binne biologysk ôfbrekber, maklik te massaprodusearjen, en kosten-effektyf, wêrtroch't se in ideaal materiaal binne om dizze lytse robots te meitsjen.

Inisjele tests hawwe kânsrike resultaten toand. De magnetyske algenrobots fongen sawol mikroplastyk as nanoplastyk mei súkses mei hege effisjinsje foar ferwidering. Sels nei meardere syklusen fan ôfwaskjen fan it fongen plestik, behâlden de robots har effektiviteit. Se kinne wurde recycled foar fierder gebrûk troch gewoan in frisse jas magnetyt ta te foegjen.

Wylst de stúdzje noch yn 'e earste faze is, leauwe de ûndersikers dat dizze magnetyske algenrobots mooglik brûkt wurde kinne yn sâltwetteromjouwings sûnder ynfloed op har beweging. Fierdere stúdzjes binne lykwols nedich om de biologyske ôfbrekberens en miljeu-effekten op lange termyn fan dizze nanopartikels te begripen en te garandearjen dat se net liede ta problemen mei toxiciteit.

Oer it algemien biedt de ûntwikkeling fan magnetyske algenrobots in duorsume oplossing om plestikfersmoarging yn akwatyske omjouwings oan te pakken. Troch miljeufreonlike materialen en magnetyske kontrôle te brûken, kinne dizze lytse húshâldingen mikroplastyk en nanoplastyk effektyf ferwiderje, en har skea oan it marinelibben en ekosysteem ferminderje.

FAQ

Hoe ferwiderje magnetyske algenrobots mikroplastyk en nanoplastyk?

Magnetyske algen robots binne mikro-/nano-grutte dieltsjes makke troch it fersierjen fan griene algen-sellen mei magnetyt-nanopartikels. Dizze algesellen lûke mikroplastyk en nanoplastyk oan troch har negative elektrostatyske lading, dy't se effektyf fangen en út it wetter ferwiderje.

Kinne magnetyske algen robots wurde recycled?

Ja, magnetyske algen robots kinne wurde recycled. Nei it opfangen fan it plestik kinne de robots wosken wurde om de fersmoarging te ferwiderjen. Hoewol in lyts bedrach fan 'e magnetytcoating kin wurde wosken, behâlde de robots har fangen effisjinsje sels nei meardere syklusen fan waskjen. Se kinne dan wurde bedekt mei farske magnetyt en opnij brûkt.

Binne magnetyske algen robots miljeufreonlik?

Ja, magnetyske algen robots binne miljeufreonlik. De algesellen dy't brûkt wurde om dizze robots te meitsjen binne biologysk ôfbrekber en maklik te massaprodusearjen. Derneist wurde de magnetyt-nanopartikels beskôge as biokompatibel en kinne maklik oan 'e ein fan it proses wurde sammele, sadat der gjin dieltsjes oerbliuwe om it wetter te kontaminearjen.

[Orizjinele artikel](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)