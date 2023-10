NASA folget asteroïde 2023 TG14 as it op in tichte ôfstân de ierde passearret

NASA hat koartlyn nije ynformaasje levere oer in oankommende tichte oanpak fan Asteroid 2023 TG14 nei de ierde. Dizze asteroïde, mei in oanwiisde namme fan Asteroid 2023 TG14, reizget op it stuit nei ús planeet en sil nei ferwachting op 26 oktober foarby gean. NASA hat har baan nau kontrolearre mei in kombinaasje fan satelliten en teleskopen, lykas NEOWISE en Pan-STARRS.

Asteroïde 2023 TG14 wurdt ferwachte om syn tichtste benaderjen fan de ierde te meitsjen op in ôfstân fan 1.5 miljoen kilometer. It beweecht mei in snelheid fan likernôch 24,153 kilometer yn 'e oere as it syn baan folget. Dizze bysûndere asteroïde heart ta de Apollo-groep fan near-ierde asteroïden, dy't karakterisearre wurde troch har heale grutte assen grutter as de ierde.

Hoewol de tichtby fan dizze romterots guon kin oanbelangje, garandearret NASA dat it gjin bedriging foarmet. Mei in breedte fan mar 77 fuotten is it net klassifisearre as in potinsjeel gefaarlik objekt. Om it yn perspektyf te setten, is de asteroïde yn grutte te fergelykjen mei in fleantúch. Boppedat is dit net de earste moeting mei de ierde, om't se op 4.1 oktober 16 op in ôfstân fan 1917 miljoen kilometer foarby gie.

Wat takomstige moetings oanbelanget, sil Asteroid 2023 TG14 op 24 oktober 2024 in oare tichte oanpak hawwe, op in ôfstân fan likernôch 2.5 miljoen kilometer. Troch trochgeande observaasje en ûndersyk, wittenskippers binne fan doel in better begryp te krijen fan dizze himelske objekten en harren trajekten. Troch har ynterne struktueren en gewichtferdielingen te studearjen, kinne weardefolle ynsjoggen wurde sammele dy't kinne helpe by takomstige romtemisjes, lykas de DART (Double Asteroid Redirection Test) Missions.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is Asteroid 2023 TG14?

Asteroïde 2023 TG14 is in near-ierde asteroïde dy't op it stuit ûnderweis is nei de ierde en nei ferwachting op 26 oktober 2023 in tichteby komme sil.

Hoe grut is Asteroid 2023 TG14?

Neffens NASA is Asteroid 2023 TG14 sawat 77 feet breed, fergelykber yn grutte as in fleantúch.

Is Asteroid 2023 TG14 in bedriging foar de ierde?

Nee, Asteroid 2023 TG14 is net klassifisearre as in potinsjeel gefaarlik foarwerp en foarmje gjin bedriging foar de ierde.

Sil Asteroid 2023 TG14 yn 'e takomst wer troch de ierde passe?

Ja, Asteroid 2023 TG14 wurdt ferwachte dat se op 24 oktober 2024 in oare tichte oanpak fan de ierde hawwe, op in ôfstân fan likernôch 2.5 miljoen kilometer.