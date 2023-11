In ynnovative AI-oandreaune robotchemicus ûntwikkele troch Sineeske wittenskippers hat in baanbrekkende ûntdekking makke dy't mooglik kin helpe om it minsklik libben op Mars te ûnderhâlden. Troch it analysearjen fan Mars-meteoriten identifisearre de robotchemicus materialen dy't wettermolekulen kinne ôfbrekke yn soerstof en wetterstof. Dizze wichtige fynst, dield yn it tydskrift Nature Synthesis, bringt ús ien stap tichter by de mooglikheid om in soerstoffabryk op Mars op te rjochtsjen.

Oars as minsklike ûndersikers dy't sawat 2,000 jier nimme soene om dizze trochbraak te ûntdekken, foltôge de AI-robotchemicus de taak yn minder dan 5 oeren mei in kombinaasje fan soer en alkali om meteorytmateriaal op te lossen en te skieden. Dit effisjinte proses toant it foardiel fan it benutten fan AI-technology yn wittenskiplik ûndersyk.

Dr Jun Jiang, de haadstúdzjeskriuwer fan 'e Universiteit fan Wittenskip en Technology fan Sina, beskriuwt de robotchemicus as it hawwen fan in "chemie-harsens." Útrist mei in laser-basearre ynstrumint neamd Libs, analysearret de robotchemicus earst de gemyske gearstalling fan Mars-ertsen. It brûkt dan in ynboude wurkstasjon om de resultearjende metalen ferbining te testen, en stjoert de sammele gegevens nei har berekkenings AI "harsens" foar ferwurking.

Ien fan 'e meast opmerklike aspekten fan dizze ûntdekking is dat bewiisd waard dat it testte katalysatormateriaal stadichoan soerstof produseart by de friestemperatuer fan -37 °C (-34.6 °F), dat is de gemiddelde temperatuer op Mars. Mei mar 15 oeren sinnebestraling kin de AI-chemicus in foldwaande soerstofkonsintraasje generearje foar minsklik oerlibjen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hoe ûntdekte de AI-robotchemicus de materialen dy't wetter kinne ôfbrekke yn soerstof en wetterstof?

De AI-robotchemist ûndersocht Mars-meteoriten en brûkte in kombinaasje fan soer en alkali om meteorytmateriaal op te lossen en te skieden. Troch dit proses ûntduts it in gemyske ferbining dy't yn steat is om wetter te ûntbinen fûn yn iisôfsettings op Mars.

Hoe lang duorre it de robotchemicus om de taak te foltôgjen?

De robotchemicus koe it wetterôfdielingsproses yn minder as 5 oeren foltôgje. Yn ferliking soe it in minskeûndersiker sawat 2,000 jier duorje om itselde resultaat te berikken.

Op hokker temperatuer waard it katalysatormateriaal hifke?

It katalysatormateriaal waard hifke by in friestemperatuer fan -37 °C (-34.6 °F), dat is de gemiddelde temperatuer op Mars.

Kin de AI-robotchemicus genôch soerstof produsearje foar minsklik oerlibjen?

Ja, mei mar 15 oeren sinnebestraling kin de AI-chemicus in foldwaande soerstofkonsintraasje generearje dy't nedich is foar minsklik oerlibjen op Mars.

boarnen:

