AI-oandreaune fideo-analyze kin ûndersyk nei fûgelgedrach revolúsjonearje

In studint yn kompjûterwittenskip oan 'e Universiteit fan Alberta hat keunstmjittige yntelliginsje (AI) brûkt om de analyze fan ûndersyksfideo's te ferbetterjen dy't it gedrach fan read-winged blackbirds en har nêsten studearje. De fideo-analyze is wichtich foar it begripen fan 'e effekten fan parasitisme op fûgelgedrach. De hjoeddeistige metoade foar it identifisearjen fan spesifike fûgels en har aksjes fereasket it manuell kontrolearjen fan oeren fideomateriaal en harkje nei har ûnderskate oproppen. Dit proses is tiidslinend en freget ekspertize yn fûgelbiology.

AI-oandreaune fideo-analyze hat lykwols it potensjeel om ûndersyk nei fûgelgedrach te revolúsjonearjen troch de deteksje fan yndividuele fûgels en har aktiviteiten te automatisearjen. Priscilla Adebanji, de studint dy't wurke oan dit projekt, brûkte komputerfisy-ark en algoritme foar bewegingsdeteksje om de rauwe bylden te ferfine en de krekte kearen te bepalen dat de fûgels har nêsten besykje om har poppen te fieden, lykas oft se yngean of fuortgean. Dizze automatisearring ferminderet de tiid dy't nedich is om de fideo's te besjen signifikant, wêrtroch it proses fan gegevenssammeling effisjinter wurdt.

De software ûntwikkele troch Adebanji fereasket noch fierdere ferfining, mar har potensjeel is belofte. It koe net allinich tiid en muoite besparje by it sammeljen fan gegevens foar ûndersyksdoelen, mar hawwe ek bredere tapassingen op it mêd fan bistebiology. De technology koe wurde tapast op ferskate soarten en projekten, it útwreidzjen fan ekologyske ûndersyksmooglikheden.

Takomstich wurk oan it programma sil ûnder oaren it analysearjen fan de doer fan fûgelbesites oan har nêsten en it bepalen fan geslacht troch de analyze fan fûgeloproppen. Derneist binne ûndersikers fan plan om de tapasberens fan dizze technology te ûndersykjen foar oare bisten, lykas knaagdieren.

Dit projekt toant de útdagings en kânsen op it mêd fan kompjûterfisy en AI. Troch te wurkjen mei echte senario's en ûnbekende faktoaren, koene ûndersikers ynnovative oplossingen ûntwikkelje dy't kinne wurde tapast op in ferskaat oan tapassingen, ynklusyf selsridende auto's en drones.

Oer it algemien hat it gebrûk fan AI-oandreaune fideo-analyse yn ûndersyk fan fûgelgedrach it potensjeel om prosessen foar gegevenssammeling te streamlynjen en ekologyske ûndersyksmooglikheden te befoarderjen. Dit projekt hat nije kânsen iepene foar de belutsen studint, in belangstelling foar in karriêre yn AI en it leverjen fan echte applikaasje foar har kennis.

Boarne: Universiteit fan Alberta