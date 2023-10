Agronomen ûntdekke hormoaneterapy en zeolit ​​kin planten beskermje tsjin swiere metalen

In resinte stúdzje útfierd troch agronomen oan 'e RUDN Universiteit hat bliken dien dat it hormoan melatonine en it mineraal zeolit ​​kinne helpe om de gefaarlike effekten fan swiere metalen op planten te ferminderjen. De ûndersikers fûnen dat melatonine plantsellen beskermet tsjin ferneatiging feroarsake troch kadmium, wylst zeolit ​​de beskikberens fan fiedingsstoffen fergruttet en de opname fan gefaarlike metalen troch de planten foarkomt.

De konsintraasje fan swiere metalen, lykas kadmium, yn plantsketten is stadichoan tanommen en foarmje in risiko foar sawol de lânbou as minsklike sûnens. Kadmium, in grutte fersmoarging, komt de boaiem yn troch yndustrieel en agrarysk ôffal. It fersteurt stikstof- en koalhydraatmetabolisme yn planten en skeat selmembranen, wat liedt ta fersmoarging fan lânbou- en boskgrûnen.

De agronomen diene eksperiminten mei bamboe as foarbyld. Se groeiden bamboe yn grûn mei wikseljende nivo's fan kadmiumfersmoarging en spuiten de planten mei ferskate hoemannichten melatonine en zeolit. De resultaten lieten sjen dat beide stoffen de kadmiumfersmoarging yn bamboe neutralisearren en it fiedingsgehalte fan de boaiem ferhege.

De optimale dosis oanfollingen waard fûn om 150 mikromol melatonine en 15 gram zeolit ​​te wêzen. Dizze kombinaasje ferbettere it anty-oksidantsysteem fan 'e planten, fermindere de skealike effekten fan kadmium, en fergrutte de beskikberens fan essensjele fiedingsstoffen. Zeolite immobilisearre kadmium yn 'e boaiem, it ferminderjen fan har accumulation yn bamboe, wylst melatonine plantesellen beskerme troch it regeljen fan permeabiliteit en it fergrutsjen fan anty-oksidantaktiviteit.

Yn 't algemien litte de befinings fan dizze stúdzje it potensjeel fan hormoantherapy en zeolite sjen as effektive metoaden foar it beskermjen fan planten fan swiere metalen kontaminaasje. Fierder ûndersyk is nedich om har tapassing yn ferskate plantsoarten en omjouwingsomstannichheden te ferkennen.

Boarne:

Abolghassem Emamverdian et al., Co-applikaasje fan melatonine en zeolite stimulearje bamboetolerânsje ûnder kadmium troch it ferbetterjen fan anty-oksidantkapasiteit, osmolyte-akkumulaasje, beskikberens fan plant fiedingsstoffen, en it ferminderjen fan cadmium-absorption, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433