NASA's Curiosity Rover berikt Gediz Vallis Ridge op Mars: in momintopname fan it ferline fan 'e Reade Planeet

De Curiosity Mars-rover fan NASA hat syn lang socht bestimming, de Gediz Vallis Ridge, mei súkses berikt. De berch is in wichtich geologysk skaaimerk op Mount Sharp, in torenhoge berch op Mars dy't Curiosity hat ûndersocht sûnt 2014. Dizze berch hâldt in krúsjaal rekord fan ien fan 'e lêste wiete perioaden op dit diel fan 'e Reade Planeet.

Nei trije jier en meardere pogingen wie it missyteam fan Curiosity einlings by steat om te navigearjen foarby de útdaagjende obstakels fan mes-snijden rotsen en steile hellingen om de berch te berikken. De prestaasje markearret in wichtige mylpeal foar de rover en syn wittenskiplike ferkenning.

Ashwin Vasavada, Curiosity's projektwittenskipper by NASA's Jet Propulsion Laboratory, spruts syn opwining út, en sei: "It is in opwining om rotsen te berikken en oan te reitsjen dy't waarden ferfierd fan plakken heech op Mount Sharp dy't wy noait sille kinne besykje. mei nijsgjirrigens."

De Gediz Vallis Ridge biedt wittenskippers in unike kâns om de oerbliuwsels te studearjen fan in geologyske funksje bekend as in puinstream fan. Fergelykbere formaasjes wurde fûn op sawol Mars as ierde, mar de krekte prosessen efter har formaasje binne noch net folslein begrepen.

Nijsgjirrigens hat levere de earste up-close views fan de erodearre oerbliuwsels fan dizze puin flow fan. De Mastcam fan 'e rover makke 136 yndividuele bylden fan 'e regio, wêrtroch in immersyf panorama ûntstie. Dit mozaïek sil wittenskippers helpe by it ûntdekken fan 'e mystearjes fan hoe't puinstream fans foarmje en de rol dy't se hawwe spile yn it foarmjen fan it lânskip fan Mars.

Foarútgean, it folgjende doel fan Curiosity is om it Gediz Vallis-kanaal te ûndersykjen, in paad dêr't wetter sawat 3 miljard jier lyn troch streamde. Dizze âlde wetterstream droech rotsen en pún dy't úteinlik opsteapele om de Gediz Vallis Ridge te foarmjen. Troch dizze geologyske skaaimerken te analysearjen, hoopje wittenskippers fierdere ynsjoch te krijen yn it ferline fan Mars klimaat en syn potensjeel foar it ûnderhâlden fan it libben.

