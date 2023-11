Yndia set har sicht op 'e moanne súdpoalregio as ûnderdiel fan har ambisjeuze plan om monsters fan' e moanne werom te bringen. De Indian Space Research Organisation (ISRO) ûntwikkelet op it stuit de Chandrayaan-4-missy, dy't sil bestean út fjouwer modules oer twa lansearringen.

De earste stap omfettet it ferstjoeren fan in lander en in "ascender" nei it oerflak fan 'e moanne om samples te sammeljen. De doellokaasje foar dizze kolleksje is tichtby it lâningsplak fan it Chandrayaan-3 romteskip, dat leit yn 'e moanne súdpoalregio. Wittenskippers binne benammen ynteressearre yn dit gebiet troch de oanwêzigens fan wetteriis, dat mooglik brûkt wurde kin foar libbensstipe en raketbrânstof.

Sadree't de samples binne sammele, sil de ascender-module lansearje fan it oerflak fan 'e moanne en de samples oerdrage nei in reentry-module. Underwilens sille in oerdrachtmodule en de reentry-module yn 'e moannebaan bliuwe. Dizze modules sille dan weromgean nei de ierde, feilich mei de moannemonsters.

"Dizze missy is heul ambisjeus," seit Nilesh Desai, direkteur fan it Space Application Center yn Ahmedabad. It wurdt ferwachte dat dizze missy binnen de kommende fiif oant sân jier sil wurde foltôge, en toant de fêststelling fan Yndia om nije mylpealen te berikken yn romteferkenning.

Boarnen: India Times (www.indiatimes.com)