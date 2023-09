NASA-astronaut Frank Rubio is ynsteld om ien jier yn 'e romte te fieren

NASA-astronaut Frank Rubio stiet op it punt om in histoaryske prestaasje te foltôgjen: in heule jier yn 'e romte trochbringe. As hy de 365-dagen-mark fan syn missy benaderet, spruts Rubio mei ferslachjouwers fan it International Space Station oer syn ûnderfiningen en it belang fan rolmodellen.

Tidens it ynterview erkende Rubio de mentors yn it leger en by NASA dy't him holpen om syn hjoeddeistige posysje te berikken. Hy beklamme de needsaak foar yndividuen, benammen manlju en froulju, om op te stean en rolmodellen te wêzen foar jongere generaasjes. Rubio beklamme it belang fan it toanen fan ynspanning, in positive hâlding, it talitten fan flaters en it demonstrearjen fan fearkrêft om oaren te ynspirearjen.

Rubio syn missy, yn earste ynstânsje pland foar seis moanne, waard ferlingd nei in jier fanwege in romtesonde funksje dy't easke de komst fan in ferfangende Soyuz auto. Nettsjinsteande it ûntbrekken fan wichtige famyljeeveneminten, bleau Rubio posityf en rjochte him op 'e missy by de hân. Hy besprutsen de útdagings fan wurkjen yn 'e ûnferbidlike omjouwing fan' e romte en de tawijing dy't nedich is om syn taken út te fieren.

Njonken syn rekordbrekkende ferbliuw yn 'e romte foltôge Rubio in ferskaat oan wittenskiplike eksperiminten, wêrûnder it studearjen fan tomatenopfang, autonome robots, en mikrogravitystúdzjes fan bubbels. Hy hat ek trije krityske romtetochten útfierd om de machtsystemen fan it Ynternasjonaal Romtestasjon te ferbetterjen.

Mei in ferwachte lâningsdatum fan 27 septimber sil Rubio by de rigen fan mar sân minsken komme dy't mear as in jier yn 'e romte hawwe trochbrocht. Syn prestaasje oertreft it foarige rekord fan 355 dagen ynsteld troch NASA-astronaut Mark Vande Hei. De ienige oare persoanen dy't mear as 365 dagen yn 'e romte wiene, wiene Sovjet-kosmonauten by besites oan it romtestasjon Mir.

Nei't er mei syn famylje wer ferienige wie, utere Rubio syn ferwachting foar de stilte en frede fan syn eftertún. Nei't er yn 'e konstante brom fan masines op it ISS libbe hat, sjocht er út nei it genietsjen fan 'e rêst fan 'e natuer op ierde.

Boarnen: Space.com