Nije ûndersiik en operaasjes nimme sintraal poadium op it International Space Station

It International Space Station (ISS) bliuwt in hub fan baanbrekkend ûndersyk en operaasjes, om't it har 25-jierrich jubileum fiert sûnt de lansearring fan har earste module, de Zarya. Yn 'e rin fan' e jierren hat it ISS tsjinne as in platfoarm foar ynternasjonale gearwurking yn romteferkenning, wêrtroch rotearjende bemanningen fan astronauten en kosmonauten wittenskiplike eksperiminten en technologyske foarútgong kinne útfiere.

Biomedysk ûndersyk en eacheksamen

Op moandei rjochte kommandant Andreas Mogensen, tegearre mei fleaningenieurs Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli, en Satoshi Furukawa, op biomedysk ûndersyk. Se diene eachûndersiken mei echografie en diene mei oan plande eachûndersiken yn 'e Columbus laboratoariummodule. Dizze ûndersiken binne krúsjaal foar it begripen fan 'e effekten fan romtereizen mei lange doer op' e fisy fan astronauten.

Dragon Endurance Training en ûnderhâld

Kommandant Mogensen en NASA's Loral O'Hara oefenen losmeitsjen en lâningsprosedueres fan it SpaceX Dragon Endurance-romteskip. Se pakten ek medyske leveringskits út en fierden ûnderhâldstaken op it romteskip fan 'e bemanning.

Space Botany en Cell Gravity Studies

Loral O'Hara droech by oan in romtebotanystúdzje dy't rjochte wie op it befoarderjen fan STEM-ûnderwiis ûnder tribale leden. Sieden levere troch de Choctaw Nation fan Oklahoma waarden bleatsteld oan mikrogravity foar ferskate moannen om de effekten fan romte op plantgroei te studearjen. Underwilens die Satoshi Furukawa ûndersyk nei hoe't sellen swiertekrêft fiele troch samples ûnder in mikroskoop te observearjen. Dizze stúdzje hat gefolgen foar it begripen fan selgedrach yn mikrogravity-omjouwings.

Aktiviteiten fan Russyske kosmonauten

Yn it Roscosmos-segment fan 'e ISS kontrolearre Oleg Kononenko de systemen fan' e Nauka-wittenskipmodule, wylst Nikolai Chub syn hertaktiviteit kontrolearre en ûnderhâldstaken op 'e loftkanalen útfierde. Konstantin Borisov droech in sensor-ynpakt pet en oefene pilottechniken op in kompjûter, taret him op foar takomstige planetêre en robotyske misjes.

25 jier wittenskiplike prestaasjes

Om't it ISS 25 jier fan 'e lansearring fan har earste module betinkt, is it wurdich de prestaasjes te fieren dy't makke binne yn romteûndersyk en ynternasjonale gearwurking. Mei mear as 3,000 ûndersyks- en edukative ûndersiken útfierd troch minsken út 108 lannen en gebieten, hat de ISS ynstruminteel west yn it útwreidzjen fan ús kennis fan romte en har potensjeel foar wittenskiplike foarútgong.

FAQs

1. Wat is it doel fan de eacheksamen útfierd op it ISS?

De eacheksamens wurde útfierd om de effekten te begripen fan lange duorjende romtereizen op 'e fisy fan astronauten en om har sûnens en wolwêzen te garandearjen tidens har missy.

2. Wêrom is romtebotanyûndersyk wichtich?

Undersyk foar romtebotany helpt ús te begripen hoe't planten oanpasse en groeie yn mikrogravity-omjouwings. Dizze kennis is krúsjaal foar it behâlden fan takomstige romtemisjes, lykas lange duorjende romtereizen en bûtenierdske kolonisaasje.

3. Wat binne guon fan 'e prestaasjes fan' e International Space Station?

It ISS hat mear as 3,000 ûndersyks- en edukative ûndersiken hostearre fan minsken yn 108 lannen en gebieten. It hat ek tsjinne as platfoarm foar ynternasjonale gearwurking yn romteferkenning, foarútgong fan ús begryp fan ferskate wittenskiplike fjilden en it paad foar takomstige romtemisjes.

4. Hoe hat it ISS bydroegen oan STEM-ûnderwiis?

De ISS hat ynstruminteel west yn it befoarderjen fan STEM-ûnderwiis troch studinten en oplieders te belûken yn real-life romteûndersyk en eksperiminten. It ynspirearret de folgjende generaasje wittenskippers en yngenieurs om karriêres te folgjen yn STEM-fjilden.