Ranatec om sinjaalferwurkingshardware te bouwen foar Square Kilometer Array Observatory

Ranatec, in dochterûndernimming fan 'e Qamcom-groep en in liedende leveransier fan test- en mjitapparatuer foar RF- en mikrogolfapplikaasjes, is selektearre troch Qamcom Research and Technology om de avansearre sinjaalferwurkingshardware te bouwen foar it Square Kilometer Array Observatory (SKAO). De SKAO is in yntergûvernemintele organisaasje dy't wurket om de machtichste radioteleskopen fan 'e wrâld yn Austraalje en Súd-Afrika te bouwen.

De SKAO-teleskopen sille brûkt wurde foar in ferskaat oan stúdzjes, ynklusyf de ferkenning fan it iere universum, de formaasje fan stjerren en stjerrestelsels, en it sykjen nei bûtenierdsk libben. De rol fan Ranatec yn it projekt sil wêze om in ferskaat oan wichtige oplossingen foar de teleskopen te yntegrearjen en oan te foljen.

Dizze beneaming is in wichtige prestaasje foar Ranatec, om't it net allinich har ekspertize yn sinjaalbehear toant, mar ek har posysje fersterket as leveransier fan turnkey-oplossingen foar ûntwikkeling en produksje. De gearwurking tusken Ranatec en Qamcom Research and Technology sil har fermogen fierder ferbetterje om ideeën en ynnovaasjes yn echte oplossingen te meitsjen.

Bengt Münter, projektmanager by Qamcom, priizge Ranatec foar har track record yn it leverjen fan ynnovative oplossingen en har ekspertize yn it produsearjen fan spesjalisearre test- en mjitapparatuer. Hy stelde dat de belutsenens fan Ranatec yntegraal wêze soe foar it gearstallen en testen fan it avansearre digitalisearre feed-ûntfangersysteem foar it SKAO-projekt.

De Qamcom SKAO-opdracht makket diel út fan in bredere ynternasjonale gearwurking dy't útrint oant 2027. Qamcom is ferantwurdlik foar it yntegrearjen fan komponinten fan oare leveransiers yn it haadsysteem. It projekt omfettet ek gearwurking mei Onsala Space Observatory en Chalmers University of Technology, twa liedende spilers yn de bou fan de SKAO-teleskopen.

Ranatec beskôget dizze kâns as in unike kâns foar groei en in kâns om te wurkjen neist fisioenêre lieders yn Sweedsk technology en romteûndersyk. It bedriuw is eare om selektearre te wurden foar dit prestisjeuze projekt en sjocht út nei in bydrage oan it sukses fan it SKAO Observatory.

