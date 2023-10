Analyse fan it gedrach fan weagen yn tiidferoarjende media

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers fan 'e Universiteit fan East-Finlân en de Universiteit fan Tampere hat it gedrach fan weagen yn tiidferoarjende media ûndersocht. Troch te beskôgjen dat de snelheid fan in welle mei de tiid kin fariearje, ûntwikkelen de ûndersikers wat se in fersnellende golffergeliking neame. Dizze fergeliking hâldt rekken mei relativistyske effekten en hat gefolgen foar ferskate ferskynsels.

Yn har stúdzje ûntdutsen de ûndersikers dat de fersnellende golffergeliking allinich oplossingen mooglik makket wêr't de tiid nei foaren streamt, in goed definieare rjochting fan 'e tiid as in "pylk fan' e tiid." Wylst de rjochting fan 'e tiid faak bepaald wurdt troch tanimmende entropy, lit dit ûndersyk sjen dat sels op it nivo fan inkele dieltsjes in fêste rjochting fan' e tiid is.

It ramt presintearre yn 'e stúdzje lost ek it langsteande debat op, bekend as de Abraham-Minkowski-kontrovers. It behannelet de fraach wat der bart mei de ympuls fan ljocht as it yn in medium komt. De ûndersikers fûnen dat, neffens it perspektyf fan 'e welle, gjin feroaring is yn momentum.

Fierder makket de fersnellende golffergeliking de analytyske modellering fan weagen yn tiidferoarjende materialen mooglik. Dit is benammen weardefol, om't it it bestudearjen fan situaasjes mooglik makket dy't earder allinich tagonklik wiene fia numerike simulaasjes. It ûndersyk jout ek ynsjoch yn ferskynsels lykas it gedrach fan weagen yn steurde fotonyske tiidkristallen, wêrby't enerzjybesparring lokaal skeind wurdt troch de bûgde romte-tiid dy't troch de welle ûnderfynt.

Dizze stúdzje hat wichtige gefolgen foar ferskate gebieten, ynklusyf deistige optyske effekten, laboratoariumtests fan algemiene relativiteit, en it krijen fan in djipper begryp fan 'e foarkarsrjochting fan' e tiid.

boarnen:

- Matias Koivurova et al, "Tiid-fariearjende media, relativiteit, en de pylk fan tiid", Optica.

- Universiteit fan East-Finlân