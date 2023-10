Bulk akoestyske resonators ynskeakelje krekte mjitting fan akoestyske enerzjy

Undersikers fan Harvard University en Purdue University hawwe in strategy ûntwikkele om silisiumfakatueren te kontrolearjen en út te lêzen binnen bulk akoestyske resonators makke fan 4H silisiumkarbid (SiC). Dizze resonators, dy't akoestyske weagen fersterkje of filterje, hawwe ferskate tapassingen, ynklusyf RF-telekommunikaasje en kwantumtechnologyen. It sekuer mjitten fan de akoestyske enerzjy dy't yn har opslein is yn 'e rin fan' e tiid hat lykwols in útdaging west. De strategy fan 'e ûndersikers omfettet it ôfstimmen fan' e frekwinsjes dy't absorbeare of fersterke binne troch defekten yn 'e resonator. Se brûkten in apparaat neamd in laterale overtone bulk akoestyske resonator (LOBAR), makke fan 4H SiC, om de spin-akoestyske kontrôle fan silisium fakatueres te demonstrearjen. Se fierden in frekwinsjespektrumanalyse en brûkten optyske lêzing om de resonânsjemodus fan it apparaat te visualisearjen. De net-invasive mjitting soarget foar krekte karakterisaasje fan 'e akoestyske eigenskippen fan mikroelektromeganyske systemen. Dit ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar it meitsjen fan betroubere en heechprestearjende sinjaalferwurkingsapparaten.

Bulk akoestyske resonators binne struktueren dy't akoestyske weagen fersterkje of filterje en tapassingen hawwe yn RF-telekommunikaasje en kwantumtechnologyen.

Boarne: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)