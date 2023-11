Bewenners yn in rêstige buert skroken fan har sliep troch in oerdoarjende boom dy't troch de loft galmde en trillingen feroarsake dy't de grûn skodde. De panyk dy't dêrop ûntstie, soarge foar tal fan oproppen nei de plysje, dy't fluch op it plak kaam. Wat se ûntdutsen wie sawol ferbjusterjend as skokkend - in massaal gat wie yn it dak fan in man syn auto blaasd.

Doe't de ferbjustere eigner, Romain, troch de plysje út syn sliep helle waard, waard hy konfrontearre mei it ferbjusterjende nijs dat er no in nij sinnedak hie, mei dank oan in ûnbekend objekt. Hoewol de oarsaak fan 'e skea in mystearje bliuwt, suggerearre de omfang fan' e ynfloed dat in wichtige krêft nedich wie om it metalen dak iepen te skuorjen. Dit brocht brânwachtminsken oan it fermoeden dat in meteoryt ferantwurdlik wêze koe.

Yn in bod om it enigma op te lossen, manoeuvrearren brânwachtpersoniel it auto foarsichtich op 'e kant, yn' e hope om elke oanwizing te ûntdekken dy't ferburgen is. Nettsjinsteande har ynspanningen fûnen se allinich in lyts stikje hout of stien, dat allinich tsjinne om it gefoel fan yntriges te ferdjipjen. Soargen oer potinsjele radioaktiviteit soarge foar de autoriteiten om it gebiet ôf te sperjen, wat it gefoel fan yntriges en ûnwissichheid fergrutte.

Kaptein Matthieu Colobert, de haadfjoerfjochter, erkende de mooglikheid fan in meteoryt, en stelde: "Oant it tsjinoerstelde bewiis is, is it ien. Wy hawwe it objekt net fûn, dus de twifel bliuwt. Mar sjoen de steat fan it auto, suggerearret alles dat it ien kin wêze. ”

Dit ynsidint is net in isolearre foarfal, om't resinte rapporten omtinken hawwe brocht foar de ûntdekking fan in grutte meteoryt yn Antarktika nei milennia fan it begroeven ûnder it iis.

De ôflevering lit in protte fragen ûnbeantwurde litte en de oarsprong fan it mysterieuze objekt moat noch fêststeld wurde. Wylst it ûndersyk trochgiet, wurde pleatslike ynwenners oerlitten om nei te tinken oer de mooglike bûtenierdske besiker dy't in gapend gat yn Romain's auto efterlitten.

FAQ

1. Wat feroarsake de skea oan de auto?

De krekte oarsaak fan de skea is noch ûnbekend. Op grûn fan de signifikante ynfloed dy't nedich is om it metalen dak fan 'e auto te brekken, fermoedzje brânwachters lykwols dat in meteoryt ferantwurdlik wêze kin.

2. Is der bewiis fûn op it plak?

De brânwacht hat de wein yngeand trochsocht en fûn mar in lyts stikje hout of stien. Hoewol dizze fynst gjin definityf antwurd joech, fergrutte it eangsten foar radioaktiviteit en frege de autoriteiten it gebiet ôf te sperjen.

3. Is dit de earste kear dat in meteoryt sa'n ynsidint feroarsaket?

Nee, d'r hawwe eardere gefallen west wêr't meteoriten krantekoppen makke hawwe. Earder dit jier waard in grutte meteoryt op Antarktika ûntdutsen nei't er tûzenen jierren begroeven wie.