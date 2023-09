Utwreidingsmikroskopie: de resolúsje fan ljochtmikroskopen ferbetterje

Mikroskopen mei glêzen linzen en ljocht binne ieuwenlang in hoekstien west fan laboratoariumûndersyk. Hoewol mear krêftige apparaten lykas elektroanenmikroskopen besteane, meitsje har hege kosten en ûnderhâldseasken se ûnpraktysk foar de measte laboratoaren. As gefolch binne konfokale mikroskopen, dy't ljocht en linzen brûke om objekten te fergrutsjen, de go-to-opsje foar in protte ûndersikers. Dizze mikroskopen steane lykwols foar beheiningen as it giet om it oplossen fan objekten tichtby de golflingte fan it brûkte ljocht, wat liedt ta byldferfoarming troch diffraksje.

Mikro-organismen lykas baktearjes, skimmels en firussen falle binnen dit grutte berik, en stelle útdagings foar mikrobiologen en patologen dy't se besykje te studearjen en te diagnostearjen. Om dizze obstakels te oerwinnen, is de technyk fan útwreidingsmikroskopie yn 'e ôfrûne acht jier ûntstien, wêrtroch ûndersikers de resolúsje fan konvinsjonele mikroskopen kinne ferbetterje troch de grutte fan' e mikroben te wreidzjen dy't wurde waarnommen.

Utwreidingsmikroskopie brûkt in polyelektrolythydrogel om samples út te wreidzjen. Dizze gels binne tige absorberend en swollen as wetter tafoege wurdt. De samples, ynklusyf spesifike biomolekulen lykas aaiwiten, binne ferankere oan dizze gelmatrix. As de gel opswelt, wurde de samples útwreide oant fjouwer kear, wêrtroch't de ferfoarming feroarsake wurdt troch diffraksje.

Ekspânsjemikroskopie komt lykwols swierrichheden tsjin by it garandearjen fan unifoarme útwreiding fan samples. De oanwêzigens fan selwanden yn in protte mikroben hinderet útwreiding, tegearre mei de needsaak foar spesifike ferankingstappen foar elke biomolekule, wêrtroch it proses arbeidsintensyf en beheinend is yn termen fan sampletypen dy't kinne wurde útwreide.

Yn juny 2023 ûntwikkele in team fan biotech-ûndersikers ûnder lieding fan Yongxin Zhao oan 'e Carnegie Mellon University in nij útwreidingsmikroskopyplatfoarm neamd µMagnify. Dit platfoarm brûkte in hydrogel dy't biomolekulen universeel bynt troch de gelmatrix, wat resulteart yn mear unifoarme útwreiding fan samples en it útwreidzjen fan it berik fan organismen en weefsels dat kin wurde waarnommen. Dochs bleaunen twa útdagings: it probleem fan selmuorre en de mooglikheid om spesifike struktueren te markearjen en te identifisearjen.

Om it probleem fan 'e selmuorre oan te pakken, kombineare de ûndersikers waarmtebehanneling mei in cocktail fan enzymen dy't selmuorre digestearje, it realisearjen fan suksesfolle útwreiding fan in ferskaat oan patogenen en ynfekteare weefsels, ynklusyf robúste baktearjele en fungal biofilms.

De oare útdaging omfettet it labeljen fan proteïnen om wichtige struktueren as proteïnen te identifisearjen binnen de sellen ûnder observaasje. Fluorescent labeling wurdt faak brûkt, mar makket tradisjoneel allinich in beheind oantal kleuren mooglik fanwegen oerlappende golflingten. It team fan Zhao ûntwikkele lykwols in oanpak foar spoelen en werhelje, wêrtroch meardere rondes fan etikettering yn ien stekproef mooglik makke. Dit kombinearre mei de ferbettere ôfbyldingsútwreiding makket it fisualisearjen fan meardere proteïne-ynteraksjes en struktueren yn 3D mooglik.

It µMagnify-systeem biedt in kosten-effektive en ienfâldige oplossing om de krêft en veelzijdigheid fan besteande konfokale mikroskopen te ferbetterjen. Mei in skatte kosten fan $ 10 Amerikaanske dollars per stekproef, kinne laboratoaren wrâldwiid dizze technyk oannimme. Yn boarne-beheinde regio's mei in hege prevalens fan mikrobiële patogenen, lykas Sub-Sahara Afrika en Súdeast-Aazje, hat it systeem in grut potensjeel. De ûndersikers ûntwikkele sels in firtuele realiteitsprogramma neamd ExMicroVR foar de fisualisaasje fan gegevens, it fasilitearjen fan gearwurkingsûndersyk ûnder meardere ûndersikers op deselde stekproef.

