Yntrigearjend bewiis is ûntstien foar it bestean fan in njoggende planeet yn ús sinnestelsel, neffens in stúdzje publisearre yn The Astronomical Journal. It papier ûndersiket de eigenaardige banen fan objekten yn 'e fiere Kuiperbelt, in skiiffoarmige regio bûten Neptunus dat thús is foar dwerchplaneten en tal fan Trans-Neptunian Objekten (TNO's). Wylst d'r eardere oanspraken west hawwe oangeande it bestean fan in njoggende planeet basearre op waarnimmings fan TNO's lykas Sedna, presintearret dit nije ûndersyk in oar perspektyf.

De stúdzje suggerearret dat Sedna's tige eksintrike en langwerpige baan, njonken de hellende banen fan oare TNO's, kin wurde ferklearre troch de oanwêzigens fan in ierdgrutte planeet. Komputersimulaasjes jouwe oan dat dizze hypotetyske planeet 1.5-3 kear de massa fan 'e ierde wêze moat en 250-500 kear de ôfstân tusken de ierde en de sinne leit. Syn baan soe ek 30° nei it fleantúch fan it sinnestelsel hellen, in fenomeen dat oantsjut wurdt as it "Kuiperbeltplanet-senario".

De ûntdekking fan in ierdgrutte planeet yn it bûtenste sinnestelsel soe djippe gefolgen hawwe foar planetêre wittenskip. It soe in reevaluaasje fan 'e definysje fan in planeet fereaskje, mooglik in nije klasse fan planeten oprjochtsje. Fierder soene teoryen oer formaasje fan sinnestelsel en planeetûntwikkeling revyzje nedich wêze.

De teory kin hifke wurde troch te sykjen nei in kluster fan TNO's op likernôch 150 kear de ôfstân tusken Ierde en de sinne. De deteksje fan sokke objekten soe tsjinje as bewiis foar it bestean fan 'e njoggende planeet. Sels de ûntdekking fan in pear nije TNO's koe ús begryp fan 'e oarsprong fan it sinnestelsel revolúsjonearje.

Ta beslút, de mooglikheid fan in njoggende planeet yn ús sinnestelsel presintearret in spannende avenue foar fierdere ferkenning en reevaluaasje fan ús kennis fan de bûtenste berik fan ús himelske buert.

