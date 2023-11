Nije oanpak: Sineeske wittenskippers ûntwikkelje Robotic AI Chemist om Oxygen op Mars te ekstrahearjen

NASA's Perseverance-rover makke koartlyn histoarje troch mei súkses soerstof te ekstraheren út CO2 yn 'e sfear fan Mars, mar Sineeske wittenskippers nimme in oare oanpak om de útdaging fan soerstoffoarsjenning oan te pakken. Yn in baanbrekkend papier publisearre yn Nature Synthesis, ûndersikers fan 'e Universiteit fan Wittenskip en Technology fan Sina ûntwikkelje in automatisearre systeem dat sinne-enerzjy brûkt om soerstof te produsearjen út Marswetter.

Wylst elektrolyse in gewoane metoade op ierde is om soerstof út wetter te heljen troch dêr in elektryske stroom trochhinne te rinnen, stelt Mars unike útdagings fanwegen ferskate omstannichheden. De Sineeske wittenskippers besykje katalysatoren te brûken om dizze hindernis te oerwinnen. It sykjen nei de passende katalysatoren op Mars is lykwols gjin lytse taak, mei mear as trije miljoen potensjele opsjes beskikber.

Om dit probleem oan te pakken, hat it ûndersyksteam in folslein automatisearre, robotysk AI-systeem ûntwikkele dat it heule proses kin útfiere sûnder minsklike yntervinsje. Dit systeem brûkt samples fan Mars-meteoriten as feedstock foar de analyze en synteze fan potinsjele katalysatoren, optimisaasje en testen. Troch robotika en AI te brûken, hawwe de ûndersikers it proses signifikant versneld, wat de minsken nei skatting 2,000 jier soe hawwe nommen om te foltôgjen mei tradisjonele proef- en flatermetoaden.

It gebrûk fan robotyske skiekunde foar bûtenierdske ferkenning is net nij. Earder ûndersyk hat it sukses oantoand fan autonome robots by it oanpakken fan komplekse gemyske romten. Yn in opmerklike stúdzje út 2020 brûkten ûndersikers in mobile robot om te sykjen nei ferbettere fotokatalysatoren foar wetterstofproduksje út wetter.

Yn dizze proof of concept-stúdzje levere it automatisearre systeem mei súkses in útsûnderlike katalysator út ferskate metalen. De katalysator toande effektiviteit yn it katalysearjen fan de soerstofevolúsjereaksje en koe operearje by de typyske oerflaktemperatuer op Mars.

Dizze trochbraak yn automatisearre materiaal ûntdekking en synteze hat enoarm potensjeel foar de takomst fan Mars-ferkenning. De ûndersikers foarsjogge dat it fêststelde protokol en systeem net allinich de winning fan soerstof kinne befoarderje, mar ek de synteze fan gemikaliën foar de besetting en ferkenning fan bûtenierdske planeten.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Hoe hat de Perseverance-rover fan NASA soerstof út Mars helle?

A: NASA's Perseverance-rover helle soerstof út CO2 yn 'e sfear fan Mars mei in kompleks proses.

F: Hoe komme Sineeske wittenskippers de útdaging oan om soerstof op Mars te ekstrahearjen?

A: Sineeske wittenskippers ûntwikkelje in automatisearre systeem dat sinne-enerzjy brûkt om soerstof te produsearjen út Marswetter, mei help fan katalysatoren om de útdagings fan Mars-omstannichheden te oerwinnen.

F: Wêrom is it finen fan de passende katalysator op Mars in wichtige útdaging?

A: Mars biedt mear as trije miljoen potinsjele katalysatoropsjes, wêrtroch it foar minsken ûnpraktysk is om der mei de hân troch te sykjen fanwegen de kommunikaasjefertraging tusken Mars en Ierde.