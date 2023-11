Wittenskippers yn Sina hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke dy't takomstige romteferkenning revolúsjonearje kin. In team fan ûndersikers fan 'e Universiteit fan Wittenskip en Technology fan Sina yn Hefei hat in AI-oandreaune robotyske skiekundige ûntwikkele dy't by steat is om soerstof te heljen út wetter op Mars. Dizze opmerklike prestaasje koe mooglik in duorsume boarne fan ademende lucht leverje foar takomstige bemanningsmissys nei de reade planeet.

Mars, hoewol it ûntbrekt oan in signifikante hoemannichte soerstof yn syn atmosfear, is fûn om oerfloedich wetterboarnen te hawwen, meast yn 'e foarm fan iis. De Sineeske wittenskippers sochten in manier te finen om dit wetter te benutten en it om te setten yn soerstofmolekulen sûnder de needsaak foar ekstra materialen fan 'e ierde. Troch in masine-learmodel te brûken, identifisearre de robotchemicus in gaadlike katalysator dy't in soerstofprodusearjende gemyske reaksje op Mars koe triggerje.

Om de katalysator te bepalen, analysearre de robotchemicus meteoriten fan Mars en oare himellichems mei ferlykbere komposysjes as dy fan it Mars-oerflak. Troch laserscannen ûntduts it ferskate eleminten, ynklusyf izer, nikkel, kalzium, magnesium, aluminium en mangaan. Op grûn fan dizze fynsten konkludearre it algoritme dat mear as 3.7 miljoen molekulen produsearre wurde koene om wetter ôf te brekken en soerstof op Mars frij te litten. Ynteressant is de keazen katalysator yn steat om te wurkjen yn temperatueren sa leech as -37 graden Celsius, wat de frigide omstannichheden op Mars spegelet.

Ien fan 'e wichtichste foardielen fan dizze trochbraak is har fertrouwen op Mars-boarnen. De katalysator is folslein gearstald út eleminten fûn yn 'e meteoriten, wêrtroch't de needsaak foar astronauten om har eigen soerstof of materialen te ferfieren om it te produsearjen. Boppedat is de effisjinsje fan 'e AI-oandreaune robotyske skiekundige verbazingwekkend. It generearre wittenskiplike resultaten binnen mar seis wiken, in prestaasje dy't in minsklike ûndersiker sa'n 2,000 jier soe hawwe nommen.

Dizze lêste ûntwikkeling komplementeart de oanhâldende ynspanningen fan NASA om Mars te ferkennen. It Amerikaanske buro MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) hat de suksesfolle produksje fan soerstof út Mars' koaldiokside-swiere loft oantoand. It yntegrearjen fan dizze technologyen kin de duorsumens fan takomstige misjes ferbetterje troch astronauten in trochgeande oanbod fan soerstof te jaan.

Wylst it minskdom har sicht op Mars set en dreamt fan it fêstigjen fan in permaninte minsklike oanwêzigens dêr, biede ynnovaasjes lykas de robotyske skiekundige hope foar in selsfoarsjennende takomst yn romteferkenning. Mei de gearwurking fan ynternasjonale wittenskippers en romte-ynstânsjes, wurde de mooglikheden foar reizgjen yn it ûnbekende mei elke baanbrekkende ûntdekking mear belofte.

FAQ

Wat is it doel fan it winnen fan soerstof út wetter op Mars?

De winning fan soerstof út wetter op Mars is krúsjaal foar it ûnderhâlden fan it minsklik libben by takomstige bemanningsmissys nei de reade planeet. Oxygen tsjinnet as ademende luchtfoarsjenning foar astronauten en kin ek brûkt wurde as raketbrânstof.

Hoe ekstrakt de robotyske skiekundige soerstof út it wetter fan Mars?

De robotyske skiekundige brûkt in AI-oandreaune masine-learmodel om in katalysator te identifisearjen dy't in soerstofprodusearjende gemyske reaksje kin triggerje. Troch wetter ôf te brekken yn syn wetterstof- en soerstofmolekulen, kin ademende lucht makke wurde.

Wêrom is dizze ûntdekking wichtich foar Mars-ferkenning?

Dizze ûntdekking is wichtich om't it de needsaak foar astronauten elimineert om har eigen soerstof of materialen te ferfieren om it te produsearjen. Troch gebrûk te meitsjen fan de boarnen dy't maklik beskikber binne op Mars, kinne takomstige misjes selsstanniger wurde en it fertrouwen op ierde ferminderje.

Hoe komplementeart dizze ûntwikkeling de ynspanningen fan NASA?

NASA's MOXIE-eksperimint hat de mooglikheid al oantoand om soerstof te produsearjen út 'e koaldiokside-swiere loft fan Mars. It yntegrearjen fan dizze technology mei it fermogen fan 'e robotyske skiekundige om soerstof út wetter te heljen kin de duorsumens fan takomstige Mars-missys ferbetterje.