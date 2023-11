Nije ynsjoch oer it lot fan dwerch galaxies yn 'e Milky Way

Resinte befiningen daagje it lang behâlden idee út dat dwerchstelsels om 'e Milky Way âlde satelliten binne dy't miljarden jierren duorje. In baanbrekkende stúdzje dy't gebrûk makket fan gegevens fan ESA's Gaia-satellyt suggerearret dat de measte dwerchstelsels relatyf gau kinne wurde ferneatige nei't se de Galactic halo yngeane.

Tradysjoneel waard leaud dat de dwerch galaxies om de Molkwei hinne grutte hoemannichten donkere matearje befette, dy't se beskermje fan 'e tijkrêften feroarsake troch de gravitaasjekrêft fan ús galaxy. Dizze oanname wie basearre op 'e observaasje fan grutte snelheidsferskillen tusken de stjerren binnen dizze dwerchstelsels, taskreaun oan' e ynfloed fan tsjustere matearje.

De lêste Gaia-gegevens hawwe lykwols in oar byld skildere. Astronomen fan it Paris Observatory-PSL, CNRS, en it Leibniz Ynstitút foar Astrofysika Potsdam hawwe in nij begryp fan dwerch galaxy dynamyk unraveled. Se fêstigen in korrelaasje tusken orbitale enerzjy en yngong yn 'e halo, wêrtroch't se de relative leeftyd fan dwerchstelsels kinne bepalen. Yntrigearjend, dwerch galaxies mei hegere orbitale enerzjy, suggerearje mear resinte oankomsten, wiene foarkommen yn ferliking mei dy mei legere enerzjy.

De gefolgen fan dizze ûntdekking binne wichtich. De oerfloed fan dwerch galaxies dy't relatyf resint de halo yngeane suggerearret dat se bûten de halo ûntstien binne. It is bekend dat dizze tichteby lizzende dwerch galaxia in soad hoemannichten neutraal gas befetsje, dat se úteinlik ferlieze by it botsing fan it waarme gas dat oanwêzich is yn 'e Galaktyske halo. Dizze gewelddiedige ynteraksje feroarsaket skokken en turbulinsje dy't de dwerchstelsels yn prinsipe transformearje.

De transformaasje fan gasrike, troch rotaasje dominearre stjerrestelsels nei gasfrije systemen liedt ta in ûnbalâns tusken har gravitaasjefersnelling en de snelheden fan har stjerren. Dêrtroch komme de dwerchstelsels út it lykwicht, wat de eardere oannames oer har stabiliteit útdaagje. Paradoksaal genôch wurdt de rol fan tsjustere matearje ûnwis. As tsjustere matearje al yn 'e dwergen oerfloedich west hie, soe it har transformaasje yn galaxies mei willekeurige stellêre bewegingen foarkommen hawwe.

Dizze befiningen ropt gedachte-provokearjende fragen op foar takomstich ûndersyk. It ûntbrekken fan lykwicht soarget foar útdagings by it skatten fan de dynamyske massa en ynhâld fan donkere materie fan dwergen fan de Melkwei. Derneist, it begripen fan 'e prevalens fan dwerch galaxies dy't net yn lykwicht binne, fereasket it ferkennen fan alternative modellen en it betinken fan observaasjes om te ûnderskieden tusken ferskate ferklearrings.

FAQ:

Wat is in dwerch galaxy?

In dwerchstelsel is in lyts soarte fan stjerrestelsel dat minder stjerren, gas en stof befettet yn ferliking mei gruttere stjerrestelsels lykas de Milky Way. Se wurde faak fûn yn 'e omkriten fan gruttere stjerrestelsels.

Wat is donkere matearje?

Donkere matearje is in hypotetyske foarm fan matearje dy't net ynteraksje mei ljocht of oare foarmen fan elektromagnetyske strieling. It wurdt ynsteld om te bestean op basis fan syn gravitasjonele effekten op sichtbere matearje. Der wurdt leaud dat tsjustere matearje in signifikant diel fan 'e totale massa yn it universum ferantwurdet.

Hoe hat de oanwêzigens fan tsjustere matearje ynfloed op dwerch galaxies?

Tradisjoneel waard tocht dat donkere matearje in krúsjale rol spilet by it stabilisearjen fan dwerchstelsels, en beskerme se tsjin tijkrêften feroarsake troch gruttere stjerrestelsels. De ûntdekking fan dwerchstelsels dy't net yn lykwicht binne, daagje dizze oanname lykwols út en ropt fragen op oer de relaasje tusken tsjustere matearje en de dynamyk fan dizze systemen.