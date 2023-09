Wittenskippers ûntdekke gen dat de groei fan woartelhieren driuwt

Undersikers fan 'e Washington State University hawwe in gen identifisearre neamd 'BUZZ' dat in krúsjale rol spilet yn 'e groei fan woartelhieren yn planten. Wortelhieren, dy't oars ûntwikkelje as oare plantseltypen, binne wichtich foar fiedingsopname en wetteropname. De stúdzje suggerearret ek dat it gen belutsen kin wêze by hoe't planten nitraten lokalisearje en brûke, in fitale boarne fan stikstof foar plantgroei.

De ûntwikkeling fan woartelhieren fynt plak yn twa stadia: bepaling fan it lot fan sellen en groei. Epidermale sellen kinne of typyske epidermale sellen wurde of differinearje yn woartelhierzellen. Tidens ûntwikkeling ûntstiet in bulte op 'e typysk parenchymateuze epidermale sel, dy't letter troch tipgroei útwreidet. Sadree't de tip groei berikt in fêste taryf, de rest fan 'e epidermal sel ophâldt te groeien.

De ûndersikers fûnen dat it BUZZ-gen sawol de taryf fan woartelgroei as laterale root-inisjaasje regelet yn reaksje op de konsintraasje fan nitraten yn 'e omlizzende boaiem. Se ûntdutsen dat it gen op lege nivo's útdrukt wurdt en noch nea earder dokumintearre is, wat it útdaagjend makket om te finen. It begripen fan hoe't planten nitraatopname en sinjalearring kontrolearje is lykwols krúsjaal foar it ferbetterjen fan de effisjinsje fan stikstofgebrûk yn 'e lânbou en de algemiene stikstofsyklus.

It BUZZ-gen wurdt omdraaid yn reaksje op nitraat, urea en ammoniak, wêrtroch't woartels stikstof yn 'e boaiem kinne lokalisearje. Sels as it oanbod fan nitraat genôch is, liedt ferlies fan it gen ta in foerearjende rootfenotype. Dit gefoelige en strak regulearre antwurd jout de betsjutting oan fan it BUZZ-gen yn it fermogen fan 'e plant om nitraat effisjint te finen en te brûken.

It identifisearjen fan it gen yn in model gerssoarte lykas Brachypodium distachyon kin wichtige gefolgen hawwe foar lânbouprodukten lykas tarwe, rys, mais en kers. Dizze gewaaksen binne essensjeel foar wrâldwide fiedselproduksje, en it ferbetterjen fan har fermogen om nitraat te krijen en te brûken kin in substansjele ynfloed hawwe.

Mei de ûntdekking fan it BUZZ-gen en syn rol yn groei fan woartelhaar en fiedingsopname, ûndersykje wittenskippers no hoe't planten dit gen brûke om nitraat- en woartelsysteemûntwikkeling te moduleren. De befinings jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e meganismen dy't ûnderlizzende plantengroei en hâlde potinsjeel foar it ferbetterjen fan agraryske praktiken en duorsumens.

