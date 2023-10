De krimp fan Merkurius: Frisse ynsjoch yn 'e geologyske aktiviteit fan' e planeet

Planetêre wittenskippers binne al lang bewust dat Merkurius, de planeet dy't it tichtste by de sinne stiet, oer miljarden jierren krimpt. Nij ûndersyk publisearre yn Nature Geoscience jout frisse ynsjoch yn 'e oanhâldende krimp en geologyske aktiviteit fan' e planeet.

It ynterieur fan Mercurius is stadichoan ôfkuolle, wêrtroch't it yn folume krimpt. As resultaat ûntwikkelt it oerflak fan 'e planeet "stúffouten", wêrby't ien gebiet fan it terrein oer neistlizzend terrein wurdt skood, fergelykber mei rimpels dy't foarmje op in ferâldere appel. De skuorren, of kilometers hege hellingen, op it oerflak fan Merkurius jouwe bewiis fan dizze krimp.

De leeftyd fan it oerflak fan Merkurius kin bepaald wurde troch it tellen fan de tichtheid fan ynslachkraters. De scarps, dy't frij âld binne, jouwe oan dat se sawat 3 miljard jier op it plak west hawwe. De fraach bleau lykwols oft dizze skarpen hjoeddedei noch aktyf binne of as se lang lyn ophâlde te bewegen.

De stúdzje die bliken dat in protte scarps hawwe bleau te bewegen yn geologysk resinte tiden, ek al binne se inisjearre miljarden jierren lyn. Dizze ûntdekking waard makke doe't in Ph.D. studint opmurken lytse fraktueren bekend as "grabens" piggybacking op 'e spande boppeste oerflakken fan guon scarps. Dizze graben suggerearje dat de koarst bûgd is as it oer oanswettend terrein skood wurdt, wêrtroch't it oerflak barst.

De grabens binne relatyf lytse funksjes, minder as 1 km breed en minder as 100 meter djip, wat oanjout dat se jonger binne as de âlde struktueren dêr't se op sitte. Op grûn fan it taryf fan waziging feroarsake troch ympakt túnjen, wurdt de mearderheid fan grabenen rûsd minder dan 300 miljoen jier âld te wêzen, wat resinte beweging suggerearret.

De stúdzje identifisearre 48 grutte lobate scarps mei befêstige grabens en in ekstra 244 scarps mei wierskynlike grabens. Dizze befiningen sille fierder wurde befêstige troch it byldsysteem op 'e BepiColombo-missy, in mienskiplike Jeropeeske / Japanske missy dy't yn 2026 yn in baan om Mercurius sil draaie.

De moanne, dy't ek koeling en krimp hat ûnderfûn, leveret ekstra bewiis foar resinte geologyske aktiviteit. Analyse fan moannebevingen opnommen troch seismometers dy't op it oerflak fan 'e moanne troch Apollo-missy's efterlitten binne, litte sjen dat moannebevingen yn 'e buert fan lobate scarps binne. Gedetailleerde bylden fan it oerflak fan 'e moanne fan' e baan litte spoaren sjen makke troch rotsblokken dy't del scarp-gesichten springe, wat oanjout op resinte bevingen.

Wylst de BepiColombo-missy gjin seismyske gegevens sil leverje, kinne har detaillearre bylden boulderspoaren sjen litte dy't as ekstra bewiis tsjinje fan resinte bevingen op Merkurius. Dit ûndersyk biedt weardefolle ynsjoch yn 'e oanhâldende geologyske aktiviteit en krimp fan Merkurius, en biedt wittenskippers in better begryp fan' e evolúsje fan 'e planeet oer miljarden jierren.

boarnen:

- Nature Geoscience (tydskrift)

- It petear (artikel)