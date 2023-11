Yn tsjinstelling ta populêr leauwe, suggerearret in natuerkundige dy't itenskriuwer waard, George Vekinis, dat sâlt nea op in steak set wurde moat foardat it fretten is. Hy stelt dat it osmotyske fermogen fan sâlt tefolle focht út it fleis kin helje, wat resulteart yn in taaie en ûneetbere tekstuer. Vekinis advisearret ek tsjin it koken fan steak direkt út 'e kuolkast, en pleitet foar in pre-mikrogolfstap om it fleis te ferwaarmjen foardat it fretten is.

Neffens Vekinis is de optimale manier om steak te koekjen om it ien oant twa minuten yn 'e mikrofoave te setten, ôfhinklik fan'e dikte, en it dan fluch op hege waarmte te fretten. It doel is om in lichte reaksje op it oerflak te berikken, wylst de ynterne temperatuer op syn minst 55-60 graden Celsius berikt. Dizze metoade lit de steak har sappigheid en smaak behâlde.

Vekinis beklammet dat medium-rare is it ideale nivo fan doneness foar in steak. Dit resultearret yn in wat read sintrum mei in seared en cooked bûtenkant. Wylst hy erkent dat it tafoegjen fan in lyts bedrach fan oalje oan 'e panne, sels mei non-stick pannen, is in persoanlike foarkar, hy pleitet net foar it brûken fan sâlt as smaakmiddel.

Dizze ûnkonvinsjonele opfettingen daagje de oanbefellingen út fan in protte ferneamde chefs, lykas Gordon Ramsay en Jamie Oliver, dy't royaal befoarderje foar it meitsjen fan steaks mei sâlt foar it koken. It perspektyf fan Vekinis biedt in frisse blik op 'e wittenskip fan it koken fan steak, en syn ynsichten wurde detaillearre yn syn resinte boek, Physics in the Kitchen, dat dûkt yn 'e wittenskiplike prinsipes efter ferskate fiedingsferskynsels.

