Fulkanyske aktiviteit op it Russyske Kamchatka-skiereilân

Mids oktober 2023 waarden oanbuorjende fulkanen op it Russyske Kamtsjatka-skiereilân sjoen útbarsting troch in byld makke troch de Operational Land Imager (OLI) op Landsat 8. It byld lit de stratofulkaan Klyuchevskoy sjen, de heechste aktive fulkaan yn Eurazië, dy't in lyts útstjit. plom fan gas, stoom, en jiske rjochting it noardeasten. De dúdlike konyske foarm fan 'e berch en syn opkommende plom smieten skaden op' e omlizzende snie, en kreëarje in gefoel fan trijedimensjonaliteit.

Earder yn juny 2023 rapporteare it Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) it begjin fan Strombolyske útbarstings by Klyuchevskoy. Yn july waard in nije lavastream ûntdutsen op syn súdeastflank. De fulkaan bleau eksplosive útbarstings te belibjen, wêrtroch't wikseljende hoemannichten jiske de sfear ynstjoerd waarden. De fleantúchkleurkoade waard soms ferheven nei oranje troch de jiske- en gasútstjit. Foarôfgeand oan it opnimmen fan ôfbylding, aktiviteit by Klyuchevskoy yntinsivearre, mei ferhege lavastromen en gloeiende materialen sjitten oant 300 meter boppe de krater râne.

In oare fulkaan, Bezymianny, stjoerde yn dizze tiid ek in fulkanyske plom út. It is lykwols mear útdaagjend om te ûnderskieden yn 'e ôfbylding troch in wolkebank. Op oktober 16 observearre KVERT in tanimming fan aktiviteit by Bezymianny, ynklusyf puin lawines en jiske dy't sa'n 70 kilometer noardeastlik fan 'e fulkaan blaasd wurde.

It Kamtsjatka-skiereilân is bekend om syn fulkanyske aktiviteit, en is thús foar mear as 300 fulkanen. Klyuchevskaya berik, ôfbylde yn 'e ôfbylding, is benammen gefoelich foar geologysk drama. In foto fan in astronaut makke fan it International Space Station hie ek tekens fan resinte útbarstings fan sawol Klyuchevskoy as Bezymianny fulkanen fêstlein.

Boarne: NASA Earth Observatory ôfbylding troch Wanmei Liang, mei Landsat-gegevens fan 'e US Geological Survey. Ferhaal fan Lindsey Doermann.