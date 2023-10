NASA's James Webb Space Telescope makket ôfbyldings fan Jet Stream op Jupiter

Yn july 2022 brûkte NASA's James Webb Space Telescope (JWST) syn NIRCam (Near-Infrared Camera) om prachtige ynfrareadbylden op te nimmen fan Jupiter, de grutste planeet yn it sinnestelsel. Binnen dizze bylden makken wittenskippers in ferrassende ûntdekking - in jetstream op 'e noardlike breedtegraden krekt boppe de evener fan Jupiter en boppe syn wolkentoppen. Dizze jetstream rint oer 4,800 kilometer (3,000 miles) en berikt snelheden fan 515 kilometer per oere (320 miles per oere), wêrtroch't it mear as twa kear sa fluch is as in Kategory 5-orkaan op ierde.

Dizze ûnferwachte fynst ferraste de ûndersikers belutsen by it ûndersyk. Dr Ricardo Hueso, de haadauteur en in dosint oan de Universiteit fan Baskelân yn Spanje, spruts syn fernuvering út, en stelde dat de earder wazige wazigen yn de sfear fan Jupiter no ferskine as dúdlike skaaimerken dy't mei de rappe rotaasje fan de planeet folge wurde kinne.

De hege snelheid fan 'e jetstream wurdt taskreaun oan it Coriolis-effekt, wêrtroch planetêre lichems hurder draaie by har evener. Wylst de ierde mei rûchwei 1,600 kilometer yn 'e oere (1,000 myl per oere) op syn evener draait, ûnderfynt Jupiter's evener snelheden fan likernôch 43,000 kilometer yn 'e oere (28,273 miles per oere). Dizze ekstreme snelheden drage by oan Jupiter syn rotaasjeperioade fan 9 oeren en 50 minuten by de evener en resultearje yn de krêftige wynstoarmen binnen syn massive wolken.

It ûndersyksteam fertroude op gegevens fan JWST om Jupiter's hege hichten te observearjen, wylst NASA's Hubble Space Telescope observaasjes levere fan legere hichten. Troch it analysearjen fan wynsnelheden op ferskate hichten, bekend as wynskearen, hawwe de ûndersikers bepaald dat de snelheid fan 'e jetstream fermindere as de hichte binnen de sfear fan Jupiter ôfnaam. In pear kilometer ûnder de jetstream waarden wynsnelheden mjitten op 362 kilometer yn 'e oere (225 kilometer yn 'e oere) en 402 kilometer yn' e oere (250 kilometer yn 'e oere).

De ekwatoriale stratosfear fan Jupiter lit in kompleks, mar werhelle patroan fan wyn en temperatueren sjen. Dr Leigh Fletcher, in mei-auteur fan 'e stúdzje en in heechlearaar Planetary Science oan' e Universiteit fan Leicester, suggerearret dat de nij ûntdutsen jetstream ferbûn wêze kin mei dit oscillerende patroan. Takomstige waarnimmings sille helpe om dizze teory te testen en ljocht te smiten oer de fariabiliteit fan 'e jetstream yn' e kommende jierren.

Dit is net de earste kear dat jetstreamen op Jupiter waarnommen binne. Yn 'e iere 2010's ûntdekte NASA's Cassini-romteskip ferlykbere aktiviteit krekt boppe de evener fan 'e gasgigant, mei rûsde snelheden fan 523 kilometer per oere (325 miles per oere).

Njonken de jetstream ûntbleate de bylden fan JWST ek de swakke ringen fan Jupiter, syn noardlike en súdlike aurorae, en twa fan syn lytsere moannen, Amalthea en Adrastea. De ringen fan Jupiter waarden foar it earst ûntdutsen troch NASA's Voyager 1 romtesonde yn 1979, en it wurdt teoretisearre dat se binne foarme út meteoroïde ynslach op ien fan Jupiter syn moannen. Krekt as de ierde genereart it massive magnetyske fjild fan Jupiter syn aurorae, dy't 20,000 kear sterker binne as it magnetyske fjild fan 'e ierde. De moannen Amalthea en Adrastea waarden ûntdutsen yn respektivelik 1892 en 1979, en rûnen yn 'e baan fan Io , ien fan Jupiter syn Galileaanske moannen .

De James Webb Space Telescope sil yn 'e kommende jierren trochgean mei it ûntdekken fan nije ynformaasje oer de fassinearjende funksjes fan Jupiter. Wittenskippers ferwachtsje grif de takomstige ûntdekkingen dy't sille bydrage oan ús kennis fan dizze gasgigant.

boarnen:

- Stúdzje publisearre yn Nature Astronomy

- Universiteit fan Baskelân

- Universiteit fan Leicester