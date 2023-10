ISRO drukt soargen út oer bedriging foar Vikram Lander en Pragyan Rover op 'e moanne

ISRO (Indian Space Research Organisation) hat soargen makke oer de potinsjele bedriging foar de Vikram-lander en Pragyaanske rover op 'e moanne. Neffens in senior offisier by ISRO dy't anonimiteit oanfrege, wurdt it moanneflak konstant rekke troch mikrometeoroïden, wat in risiko foar it romteskip stelt.

Chandrayaan 3, de missy wêryn de Vikram lander en Pragyan rover waarden ynset, hat syn 14-dagen missy op 'e moanne mei súkses foltôge. Lykwols, om't it romteskip op it stuit yn in sliepmodus is, is it kwetsber foar troffen troch dizze mikrometeoroïden.

Wylst d'r gjin spesifike details binne oer de potinsjele skea of ​​steuring dy't koe foarkomme, sil de tiid de wiere omfang fan it risiko fan 'e rover en lander sjen litte. It is ûnwis oft se sille brekke of oare problemen ûnderfine troch dizze mikrometeoroïde-ynfloeden.

De Vikram-lander en de Pragyaanske rover hawwe in krúsjale rol spile yn 'e ambisjeuze ynspanningen foar moanneferkenning fan Yndia. De Vikram-lander is ûntworpen om de Pragyaanske rover oan it oerflak fan 'e moanne te leverjen en ferskate eksperiminten en observaasjes út te fieren.

Om de bedriging fan mikrometeoroïden oan te pakken, is it essinsjeel foar ISRO om de situaasje soarchfâldich te kontrolearjen en strategyen te ûntwikkeljen om potinsjele skea te ferminderjen. Dizze strategyen kinne it oanpassen fan 'e sliepmodusynstellingen fan' e romtesonde en it útfieren fan beskermjende maatregels om de Vikram-lander en Pragyan-rover te beskermjen fan 'e gefolgen fan mikrometeoroïden.

Dizze soarch opwekt troch ISRO ûnderstreket it belang fan it beskôgjen fan alle potinsjele risiko's en útdagings dy't ûntsteane by missys foar ferkenning fan 'e moanne. Troch dizze risiko's te identifisearjen en oan te pakken, kinne romte-ynstânsjes it sukses en langstme fan har romteskip op 'e moanne soargje.

boarnen:

- ISRO-offisier (anonym)

- Yndia hjoed