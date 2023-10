Undersikers ûntwikkelje elektryske metoade om elektroanenstream te feroarjen yn kwantummaterialen

In team fan ûndersikers fan Penn State hat in wichtige trochbraak makke yn kwantummaterialen troch in nije elektryske metoade te ûntwikkeljen om de rjochting fan elektroanenstream te feroarjen. Harren metoade, dy't is oantoand yn materialen dy't it kwantum anomale Hall (QAH) effekt eksposearje, koe gefolgen hawwe foar de ûntwikkeling fan folgjende generaasje elektroanyske apparaten en kwantumkomputers.

It QAH-effekt is benammen kânsryk om't it elektroanenstream lâns de rânen fan materialen mooglik makket sûnder enerzjyferlies. Dizze dissipaasjeleaze stream, ek bekend as chirale rânestrom, elimineert backscattering en hat kwantisearre Hall-ferset en nul longitudinaal ferset.

Yn dizze stúdzje ûntwurpen de ûndersikers in QAH-isolator mei spesifike eigenskippen dy't elektroanenstream optimalisearje. Se brochten in 5-millisekonde hjoeddeistige puls oan 'e isolator, wêrtroch in feroaring yn' e ynterne magnetisme fan it materiaal feroarsake en dêrnei de rjochting fan 'e elektroanenstream feroare. Dizze mooglikheid om rjochting te ferskowen is krúsjaal foar it maksimalisearjen fan ynformaasjetransit, opslach en opheljen yn kwantumtechnologyen.

De foarige metoade foar it feroarjen fan 'e rjochting fan' e elektroanenstream lei op eksterne magneten, mar dizze oanpak wie net ideaal foar lytse elektroanyske apparaten lykas smartphones. De ûndersikers ûntdutsen in handige elektroanyske metoade dy't gjin bulk magneten fereasket. Troch it fergrutsjen fan de tichtens fan 'e tapaste stroom en it beheinen fan' e QAH-isolatorapparaten, berikten se heul hege aktuele tichtens, effektyf wikselje de magnetisaasjerjochting en de rjochting fan elektroanentransport.

De ûndersikers fergelykje dizze feroaring fan magnetyske nei elektryske kontrôle yn kwantummaterialen nei de oergong yn konvinsjonele ûnthâld opslach fan âldere magnetyske-basearre metoaden nei nijere elektroanyske metoaden. Se levere ek in teoretyske ynterpretaasje fan har metoade en praktysk bewiis om har befinings te stypjen.

It team wurket op it stuit oan manieren om elektroanen te ûnderbrekken as se foarútgong om it systeem effektyf oan en út te skeakeljen. Se ûndersiikje ek metoaden om it QAH-effekt by hegere temperatueren te demonstrearjen.

Dit ûndersyk hâldt belofte foar de ûntwikkeling fan mear avansearre elektroanyske apparaten en it realisearjen fan it potinsjeel fan kwantumkomputer.

