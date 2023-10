Nij AI-ark detektearret en klassifisearret supernova's mei automatisearring

In nij, folslein automatisearre ark foar keunstmjittige yntelliginsje (AI) neamd de Bright Transient Survey Bot (BTSbot) hat har earste supernova mei súkses ûntdutsen, identifisearre en klassifisearre. Untwikkele troch in ynternasjonale gearwurking ûnder lieding fan Northwestern University, BTSbot hat it potensjeel om it analyse- en klassifikaasjeproses fan supernova's signifikant te fersnellen troch minsklike flater te eliminearjen.

De hjoeddeistige praktyk omfettet minsken dy't njonken robotsystemen wurkje om supernova's te detectearjen en te analysearjen. It BTSbot-team skat dat minsken yn 'e ôfrûne seis jier sawat 2,200 oeren hawwe bestege oan it visueel ynspeksje en klassifisearjen fan supernovakandidaten. Troch it proses te automatisearjen makket BTSbot weardefolle tiid frij foar ûndersikers om te fokusjen op oare taken en it tempo fan ûntdekking te fersnellen.

De robots en AI-algoritmen fan it BTSbot-systeem observearren, identifisearre en kommunisearren mei in oare teleskoop om de ûntdekking fan in supernova te befêstigjen, in wichtige mylpeal te markearjen. De folgjende stap is om de modellen te ferfine, sadat de robots spesifike subtypen fan stellare eksploazjes isolearje kinne. It fuortheljen fan minsken út 'e loop jout mear tiid foar it ûndersyksteam om har observaasjes te analysearjen en nije hypotezen te ûntwikkeljen.

Om it AI-ark te ûntwikkeljen, trainde it team in masine-learalgoritme mei mear dan 1.4 miljoen histoaryske bylden út hast 16,000 boarnen, ynklusyf befêstige supernova's en oare astronomyske ferskynsels. De BTSbot waard doe op 'e proef set mei in koartlyn ûntdutsen supernovakandidaat, dy't it mei súkses identifisearre en ferifiearre. Ienris waard bepaald dat de kandidaat in Supernova fan Type Ia wie, dielde it automatisearre systeem de ûntdekking mei de astronomyske mienskip.

Dizze trochbraak yn it automatisearjen fan de detectie en klassifikaasje fan supernova's hat it potinsjeel om it fjild fan astronomy te revolúsjonearjen troch it tempo fan ûntdekking en analyse rap te fersnellen. Troch AI-technology te brûken, kinne ûndersikers har rjochtsje op it ynterpretearjen fan de gegevens en it ûntwikkeljen fan nije teoryen oer de oarsprong fan dizze kosmyske eksploazjes.

Boarnen: Northwestern University

Definysjes:

Supernova: In supernova is in krêftige eksploazje dy't bart oan 'e ein fan' e libbenssyklus fan in massale stjer, mei as gefolch dat in enoarme hoemannichte enerzjy frijkomt.

Automatisearring: It brûken fan masines as software om taken út te fieren sûnder minsklik yngripen.

Machine Learning: In subset fan keunstmjittige yntelliginsje dy't systemen mooglik makket om te learen fan gegevens en har prestaasjes te ferbetterjen sûnder eksplisyt programmearre te wurden.