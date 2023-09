Astronaut Frank Rubio, in ynwenner fan Miami, is ynsteld om in grutte mylpeal te berikken troch de Amerikaanske astronaut te wurden mei de langste romtereis yn 'e skiednis. Nei't er yn 2019 ôfstudearre wie oan it NASA-astronautprogramma, sette Rubio útein op syn earste romtereis op 21 septimber 2022. Fan tongersdei ôf sil hy in opmerklike 371 dagen yn 'e romte hawwe trochbrocht, en it foarige rekord fan 355 dagen fan Mark Vande Hei oertreffe. . De ekspedysje fan Rubio hat in miks west fan útdagings en beleanningen, mei emosjonele mominten en geweldige profesjonele prestaasjes.

Yn in ynterview fan it International Space Station spruts Rubio syn tankberens út foar it fertsjintwurdigjen fan syn kantoar en team yn dizze monumintale missy. Hy erkende de muoite fan 'e reis, mar markearre ek de ferfolling en eare dy't it him brocht. De oarspronklike ferwachting fan Rubio wie foar in missy fan seis moanne, mar troch in koelmiddellek yn it romteskip dêr't er oan board wie, waard in normale weromreis nei de ierde ûnmooglik. As gefolch hat it Russyske romte-agintskip in ûnbemanne romteskip stjoerd om Rubio en de twa kosmonauten te heljen dêr't hy it romtestasjon mei dielt.

Yn de hiele missy brûkte Rubio ferskate copingmeganismen, ynklusyf posityf bliuwe, ferbûn bliuwe mei leafsten thús, en fertrouwe op de stipe fan syn team. Nettsjinsteande de útdagings, leaut Rubio dat as jo ienris ynsette foar in missy en de yntinsive twa jier training ûndergeane, in gefoel fan plicht en ferantwurdlikens oernimme.

Foardat hy astronaut waard, tsjinne Rubio as luitenant-kolonel yn it Amerikaanske leger en krige hy weardefolle ûnderfining as fjochtsoldaat en piloat. Derneist hat hy in doktoraat yn 'e medisinen en is hy sertifisearre as húsdokter en fleanchirurg.

Foarútseach nei syn weromkomst nei de ierde, erkende Rubio dat it tiid soe nimme foar syn lichem om oan te passen oan swiertekrêft. It koe oeral twa oant seis moannen duorje foar him om normale mobiliteit werom te krijen en komfortabel gewicht te dragen.

Rubio's meast ferwachte mominten by syn weromkomst draaie om weriening mei syn famylje, genietsje fan 'e rêst fan syn eftertún en genietsje fan in frisse salade. Syn opmerklike reis tsjinnet as ynspiraasje foar takomstige romtereizgers en beljochtet de tawijing en offers makke troch astronauten foar de foarútgong fan wittenskip en ferkenning.

boarnen:

- NASA

- NPR