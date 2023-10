Wittenskippers ûntdekke potinsjele moddermar op Mars

Wittenskippers hawwe bewiis fûn fan wat se leauwe wie eartiids in moddermar op Mars, wat weardefolle oanwizings koe leverje yn it sykjen nei tekens fan ferline libben op 'e planeet. De stúdzje rjochte him op Hydraotes Chaos, in regio fan gaosterrein op Mars dat bestiet út bergen, kraters en dellingen. Undersikers analysearren ôfbyldings makke troch NASA's Mars Reconnaissance Orbiter en identifisearre in flak gebiet binnen Hydraotes Chaos dat tekens toande fan sedimint en modder dy't fan ûnder it oerflak opborrelden.

De stúdzje suggerearret dat sa'n 3.4 miljard jier lyn in systeem fan aquifers yn Hydraotes Chaos bruts ôf, wat late ta massive oerstreamingen dy't grutte hoemannichten sedimint op it oerflak delleinen. Dit sedimint, as goed ûndersocht, kin mooglik biosignatures fan ferline libben op Mars befetsje. De ûndersikers leauwe dat it sedimint yn 'e moddermar sa'n 1.1 miljard jier lyn ûntstie, goed nei't it grûnwetter fan Mars wierskynlik ferdwûn wie en de planeet ûngastber wurden wie.

Yn 'e takomst hoopje wittenskippers de âlde moddermar fierder te ûndersykjen om te bepalen wannear't Mars bewenber west hat en mooglik libben host. NASA's Ames Research Centre ûntwikkelet in ynstrumint neamd EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), dat koe wurde brûkt om rotsen te testen foar biomarkers, benammen lipiden. D'r binne oerwegingen om EXCALIBR te nimmen op in takomstige NASA-missy nei de moanne of Mars, mei Hydraotes Chaos in potinsjele lâningsplak foar dit ynstrumint.

Dit ûndersyk smyt nij ljocht op de mooglikheid dat Mars ienris it libben herberget en markearret it belang fan fierdere ferkenning en analyze fan Mars-terrein. It biedt spannende perspektiven foar takomstige misjes dy't sykje om de mystearjes fan Mars en potensjele tekens fan ferline libben te ûntdekken.

