Nij AI-systeem kin Supernovae detectearje en klassifisearje

In nij AI-systeem, bekend as de Bright Transient Survey Bot (BTSbot), is ûntwikkele troch ûndersikers oan 'e Northwestern University en oare ynstellingen. Dit AI-systeem is yn steat om autonoom supernovae te detektearjen en te klassifisearjen, ien fan 'e meast fassinearjende astronomyske ferskynsels.

Tradysjoneel is it finen fan supernovae in arbeidsintensive taak west dy't manueel sykjen troch grutte databases omfettet. Yn 'e ôfrûne seis jier hawwe minsken mear as 2,000 oeren bestege oan it kontrolearjen fan gegevens sammele troch spesjalisearre supernovaejagers. Dit tiidslinend proses kin produktiver brûkt wurde.

BTSbot is ûntworpen om troch massive databases te krûpen en heldere ljochtpunten te identifisearjen dy't supernovae fertsjintwurdigje. It is yn steat om gegevens sammele troch de Zwicky Transient Facility (ZTF) en oare supernovajagers yn realtime te analysearjen.

As BTSbot in potinsjele supernova ûntdekt, besiket it har bestean te befêstigjen en sammelet ekstra gegevens mei help fan automatisearre programma's, lykas de robotteleskoop SED Machine by it Palomar-observatoarium. De sammele gegevens wurde dan trochjûn oan in oar programma neamd SNIascore, dat spesjalisearre is yn it bepalen fan it type supernova basearre op spektrale analyze.

De gearwurking tusken BTSbot, de SED Machine, en SNIascore resultearre yn de suksesfolle fêststelling dat in supernova, bekend as SN2023tyk, in Type Ia supernova wie. Dit type komt foar as in binêre partner folslein eksplodearret. De ûndersikers wiene bliid mei de krektens en snelheid fan it wurk fan BTSbot.

Hoewol it noch iere dagen is foar automatisearre AI-assistearre astronomy, is de potensjele ynfloed belofte. De mooglikheid om in wichtige hoemannichte tiid te besparjen foar studinten en heechleararen belutsen by supernova-ûndersyk is in wurdich doel. As BTSbot mear yntegrearre wurdt yn 'e astronomyske mienskip, is d'r grutte ferwachting foar de ûntdekkingen dy't it kin ûntdekke mei ferhege gegevensynfier.

