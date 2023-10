In ynnovative trochbraak: programmearbere glêstried iepenet nije mooglikheden yn tekstyl

In baanbrekkende ûntwikkeling troch in team by MIT, FibeRobo, hat in programmabele fiber yntrodusearre dy't de tekstylsektor revolúsjonearje koe. Dizze glêstried, neamd in thermysk oandreaune floeibere kristal elastomer (LCE) fiber, hat it potensjeel om stille en reageare ynteraksjes mei foarmferoarjende ynterfaces ynbêde yn tekstyl mooglik te meitsjen.

Oars as eardere foarm-feroarjende fezels, fereasket FibeRobo gjin ynbêde sensoren of komplekse komponinten. Ynstee dêrfan kontraktearret it yn reaksje op in ferheging fan temperatuer en sels keart as de temperatuer ôfnimt. Dizze unike funksjonaliteit kin wurde berikt troch keppeljen fan de glêstried mei in conductive tried, wêrtroch digitale kontrôle oer de foarm fan in tekstyl troch it tapassen fan elektryske stroom.

De ûntwikkeling fan FibeRobo behannelet de beheiningen fan hjoeddeistige foarmferoarjende fezels, dy't primêr binne beheind ta eksperimintele ynstellings. Bygelyks, besteande fezels kinne ophâlde mei funksjonearjen nei mar in pear aksjes, hawwe beheinde contraction mooglikheden, en misse de mooglikheid om sels-reverse. Oare alternativen, lykas pneumatysk oandreaune apparaten, fereaskje it gebrûk fan luchtkompressors.

De MIT-ûndersikers brûkten in floeibere kristallelastomeer, dy't bestiet út molekulen dy't streame as floeistoffen, mar steapele yn periodike kristalarranzjeminten. Troch dizze kristalstruktueren te yntegrearjen yn in elastysk netwurk, koenen se in glêstried meitsje dy't kontraktearret by ferwaarming en útstrekt werom nei syn oarspronklike lingte as se ôfkuolje.

Krúsjaal wiene de ûndersikers yn steat om de skaaimerken fan 'e glêstried krekt te kontrolearjen, lykas dikte en temperatuer wêrby't it aktivearret, troch in soarchfâldich ûntwurpen kombinaasje fan gemikaliën. Dizze trochbraakmetoade fan tarieding makket it mooglik foar de produksje fan LCE-fiber geskikt foar draachbere stoffen en feilich foar minsklike hûd, in mylpeal dy't net mooglik west hat mei eardere LCE-fezels.

Om fabrikaazjeútdagings te oerwinnen, ûntwikkele it team in masine mei 3D-printe en laser-cut dielen, tegearre mei basiselektronika. It proses omfettet it ferwaarmjen fan de LCE-hars, it extrudearjen troch in sproeier, it genêzen mei UV-strielen, it beklaaien mei oalje, en úteinlik it benutten fan poeder om har yntegraasje te fasilitearjen yn masines foar tekstylproduksje. Opfallend is dat dit hiele proses mar ien dei duorret en sawat ien kilometer oan brûkbere glêstried oplevert.

FibeRobo toant net allinich it potensjeel foar wiidferspraat tapassingen yn 'e tekstylsektor, mar biedt ek foardielen yn termen fan betelberens. De glêstried kin produsearre wurde foar sa leech 20 sinten per meter, wêrtroch it sawat 60 kear goedkeaper is as kommersjeel beskikbere foarmferoarjende fezels.

Dizze baanbrekkende technology hat har potensjeel al sjen litten troch it meitsjen fan in kompresjejas foar in hûn mei de namme Professor. Troch in Bluetooth-sinjaal te ûntfangen fan in smartphone, is de jas yn steat om de hûn te "knuffeljen", treast te bieden en skiedingseangst te ferminderjen.

De gefolgen fan FibeRobo wreidzje fierder as tekstyl, mei ûndersikers dy't har gebrûk yn ferskate oare fjilden foarstelle, fan robotika oant sûnenssoarch. Mei syn stille en reageare aard ûntsluten dizze programmearbere glêstried in nij ryk fan mooglikheden, en transformeart de manier wêrop wy ynteraksje mei deistige objekten.

FAQ:

F: Wat is FibeRobo?

A: FibeRobo is in programmabele glêstried ûntwikkele troch in ynterdissiplinêr MIT-team dat kontraktearret yn reaksje op in ferheging fan temperatuer en sels omkeart as de temperatuer ôfnimt.

F: Hoe ferskilt FibeRobo fan eardere foarmferoarjende fezels?

A: FibeRobo hat gjin ynbêde sensoren of komplekse komponinten nedich. It kin elektrysk oandreaun wurde mei in liedende tried, en biedt digitale kontrôle oer de foarm fan in tekstyl.

F: Wat binne de foardielen fan FibeRobo boppe besteande alternativen?

A: FibeRobo adressearret de beheiningen fan aktuele foarmferoarjende fezels troch it oanbieden fan signifikante krimpmooglikheden, selsomkearberens, en stille operaasje. It is ek betelberder, en kostet mar 20 sinten de meter.

F: Wat binne de potinsjele applikaasjes fan FibeRobo?

A: FibeRobo hat gefolgen yn tekstyl, robotika, sûnenssoarch, en fierder. It kin brûkt wurde om ynteraktive en adaptive objekten te meitsjen, it ferbetterjen fan brûkersûnderfiningen yn ferskate domeinen.