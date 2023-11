Zombie Star stjoert sinjalen fan it libben: in frjemd ferskynsel ûntdutsen

Wittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke doe't se in fiere stjer observearre dy't út 'e deaden ferskynde, "tekens fan it libben" útstjitten yn 'e foarm fan enerzjike fakkels. Dit bûtengewoane barren markearret de earste kear dat sa'n ferskynsel is waarnommen en ropt yntrigearjende fragen op oer de aard fan stjerlike liken.

De opmerklike opstanning fan 'e zombiestjer waard yn earste ynstânsje ûntdutsen yn septimber 2022 doe't wittenskippers scanden troch gegevens sammele fan in foarsjenning yn Kalifornje. Letter yn desimber, ûndersikers opmurken in yntinse burst fan helderheid fan 'e stjer, like op in eksploazje dy't gau ferdwûn. Opfallend genôch bleaunen de fakkels ferskate moannen oan, en skynden mei deselde yntensiteit as de oarspronklike eksploazje fan 'e stjer, sels nei 100 dagen.

Dizze mysterieuze en ekstreme eksploazjes, leauwe wittenskippers no, ûntsteane út de oerbliuwsels fan 'e stjer sels. Nei't er ferstoarn is, kin in stjer in swart gat of neutronstjer efterlitte, dy't aktiviteit bliuwt. De krêftige fakkels dy't tsjûge binne nei alle gedachten te ûntstean út dizze stjerrende liken.

De betsjutting fan dizze ûntdekking kin net oerskatte wurde. Anna YQ Ho, assistint-heechlearaar astronomy, ferklearret: "Dit regelt jierren fan debat oer wat dit soarte fan eksploazje oandriuwt en ûntbleatet in ûngewoan direkte metoade foar it bestudearjen fan 'e aktiviteit fan stjerlike liken." De unike eigenskippen fan dizze fakkels daagje konvinsjonele ferklearrings út, en litte ûndersikers yn 'e eangst foar dit earder ûnsichtbere ferskynsel yn' e astronomy.

Om de jildichheid fan har befiningen te garandearjen, ûndersochten wittenskippers de gegevens yngeand en rôpen de stipe fan mear dan 70 co-auteurs en 15 teleskopen yn. It pulsearjend gedrach fan 'e stjer waard waarnomd om op syn minst 14 kear te herheljen binnen in tiidrek fan 120 dagen, wat suggerearret dat d'r mooglik noch mear foarfallen west hawwe.

Dit trochbraakûndersyk is dokumintearre yn in nij publisearre artikel mei de titel 'Minuten-duration Optical Flares with Supernova Luminosities' yn it wurdearre wittenskiplike tydskrift Nature. Nettsjinsteande dizze wichtige foarútgong, stride wittenskippers noch om de ûnderlizzende prosessen te begripen dy't in deade stjer driuwe om troch te gean op sa'n bûtengewoane manier te gedragen.

Fierdere ynsjoch yn it gedrach fan zombiesjerren hâldt de belofte om de mystearjes fan it universum te ûntdekken en ljocht te smiten op 'e yngewikkelde wurking fan stellare evolúsje. De stúdzje fan dizze nij foarme liken kin ûnskatbere wearde ynformaasje leverje oer har eigenskippen en de bûtengewoane ferskynsels dy't se eksposearje.

FAQ

Wat is in zombiestjer?

In zombiestjer ferwiist nei in stjer dy't ferstoarn is, mar bliuwt tekens fan aktiviteit fertoane, lykas it útstjitten fan ljochtflieren.

Wat feroarsaket de heldere fakkels waarnommen yn zombiesjerren?

Wittenskippers leauwe dat dizze ljochte fakkels ûntsteane út it lyk fan 'e stjer sels, dat kin wêze yn 'e foarm fan in swart gat of neutroanenstjer.

Wat is de betsjutting fan dizze ûntdekking?

Dizze ûntdekking regelt jierren fan wittenskiplik debat oer de aard fan 'e eksplosive aktiviteit dy't yn zombiesjerren wurdt waarnommen en biedt in unike kâns om it gedrach fan stjerlike liken te studearjen.

Hoe hawwe wittenskippers de jildichheid fan har befiningen befêstige?

Wittenskippers analysearren de gegevens sekuer en wurken gear mei tal fan saakkundigen, en brûkten it gebrûk fan meardere teleskopen om it foarkommen en werhellberens fan 'e fakkels te befêstigjen.

Wat binne de folgjende stappen yn it studearjen fan zombiestjerren?

Wittenskippers geane troch mei har ûndersyk om de ûnderlizzende meganismen te begripen dy't it ûngewoane gedrach fan deade stjerren driuwe en har fermogen om sokke yntinsive ljochtflieren út te stjoeren.