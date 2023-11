In resinte stúdzje útfierd troch astronomen Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray, en harren team hat nij ljocht smiten op it mysterieuze objekt dat botste mei de Moanne op 4 maart 2022. Yn tsjinstelling ta de earste teoryen wie it objekt gjin inkeld puin. brekke by ynfloed. Ynstee wie it wierskynlik in net bekend makke, ekstra lading.

De reis fan dit objekt begûn earst yn maart 2015 doe't it waard ûntdutsen troch de Catalina Sky Survey. Yn earste ynstânsje tocht te wêzen in near-ierde asteroïde, fierdere waarnimmings die bliken dat it wie romte junk. Letter waard bepaald dat it foarwerp in moannefleantúch hie yn febrewaris 2015, wat astronomen derfan fermoedden dat it it Falcon 9-raketlichem wêze koe dat troch NASA lansearre waard foar de missy Deep Space Climate Observatory.

Lykwols, doe't mear gegevens waarden sammele fia Earth flybys, waard dúdlik dat it trajekt en de tiidline fan it objekt oerienkomt mei de Sineeske Chang'e 5-T1 missy nei de moanne yn oktober 2014. Yn in ferrassende twist wegere it Sineeske ministearje fan Bûtenlânske Saken dat it objekt fan har missy wie. Dochs befêstiget it resinte papier fan Campbell et al dat it objekt yndie it Long March 3C raketlichem wie fan 'e Chang'e 5-T1 missy.

De botsing op 'e Moanne resultearre yn in frjemde dûbele krater, dy't de ferwachtings foar in bestege raketpoadium tsjinne. Dit late saakkundigen ta de konklúzje dat it raketlichem in ekstra lading hie hie. Mark Robinson, haadûndersiker mei de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, markearre it unike karakter fan 'e dûbele krater en fergelike it mei inkele krater-ynfloeden fan oare raketlichems.

Wylst Sineeske amtners gjin belutsenheid wegere, befêstige it Space Command fan it Amerikaanske ministearje fan definsje dat de raket yn kwestje net deorbitearre wie lykas beweard. It ûntbrekken fan transparânsje oangeande romtepún en syn lading beljochtet de needsaak foar ferbettere folchprosedueres troch romte-ynstânsjes en lansearders. Sokke maatregels soene betizing en potinsjele gefaren foarkomme oangeande ûnbekende objekten yn 'e romte. Gruttere iepenbiering fan it oantal en de aard fan ladingen oan board kin dizze problemen oanpakke en soargje foar feiliger romteferkenning en reizen yn 'e takomst.

FAQ

F: Wat wie it objekt dat mei de moanne botste?



A: Astronomen hawwe bepaald dat it objekt it Long March 3C raketlichem wie fan 'e Sineeske Chang'e 5-T1 missy nei de moanne.

F: Hat it objekt in ekstra lading?



A: Ja, de resinte stúdzje suggerearret dat it objekt in ûnbekende ekstra lading droech, wat de eigenaardige dûbele kraterformaasje ferklearret by ynfloed.

F: Wêrom wie der betizing oer de identiteit fan it objekt?



A: It Sineeske ministearje fan Bûtenlânske Saken wegere ynearsten dat it objekt fan har missy wie, wat liedt ta ûnwissichheid en spekulaasje. Lykwols, folgjende analyze en gegevens befêstige syn oarsprong.

F: Wat binne de gefolgen fan dit barren?



A: Dit ynsidint ûnderstreket it belang fan it ûntwikkeljen fan bettere trackingprosedueres foar romte-ynstânsjes en lansearringsbedriuwen om betizing te foarkommen en de feiligens fan romteferkenning te garandearjen. It beljochtet ek de needsaak foar gruttere transparânsje by it iepenbierjen fan it oantal en de aard fan ladingen oan board.