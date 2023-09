In selden fûn 150-miljoen jier âld dinosaurusskelet om te veiling yn Parys

In goed bewarre Camptosaurus skelet, leaflike bynamme Barry, sil takom moanne yn Parys opveild wurde. Untdutsen yn Wyoming, FS, yn 'e 1990's, waard de dinosaurus yn 't earstoan restaurearre troch paleontolooch Barry James yn 2000, fandêr syn namme. Koartlyn krige it Italjaanske laboratoarium Zoic it skelet en fierde fierdere restauraasjewurk út. Mei in hichte fan 2.10 meter en 5 meter lang is Barry in útsûnderlik yntakt eksimplaar, mei 90% fan syn skedel en 80% fan syn totale skelet bewarre bleaun.

Neffens feilingmeester Alexandre Giquelo Hotel Drouot makket de folsleinens fan Barry it in ekstreem seldsume fynst. Dinosaur-eksimplaren op 'e keunstmerk binne selden, mei mar in pear ferkeapen dy't elk jier wrâldwiid plakfine. Yn feite, yn april fan dit jier, in gearstalde skelet fan in gigantyske Tyrannosaurus Rex, besteande út 293 bonken krigen fan trije ferskillende T-Rexs, ferkocht foar $ 9.4 miljoen op in feiling yn Zürich. Dit toant de wichtige belangstelling en wearde pleatst op sokke fossilen.

De Camptosaurus wie in grutte herbivore dinosaurus dy't bestie yn 'e lette Jurassic oant iere Krytperioaden. Mei de ferwachte feilingpriis fan Barry fariearjend oant 1.2 miljoen euro ($ 1.98 miljoen), drage syn seldsumheid en útsûnderlike behâld by oan de wearde. Dizze ferkeap presintearret in kâns foar paleontology-entûsjasters en samlers om in opmerklik stik natuerhistoarje te krijen. It skelet sil foar de feiling iepenbier wurde toand, wêrtroch ynteressearre persoanen har fernuverje kinne oer dit 150 miljoen jier âlde wûnder.

boarnen:

- Reuters

- ABC Nijs