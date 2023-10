In team fan astronomen hat in spannende ûntdekking makke - se beweare dat se de fierste snelle radio-burst ea waarnommen hawwe ûntdutsen. De útbarsting, dy't yn juny 2022 foar it earst ûntdutsen waard troch de Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) teleskoop, wurdt leaud dat it ûntstien is út in groep gearfoegjende stjerrestelsels. De enerzjy dy't frijkomt tidens dit kosmyske barren wurdt rûsd lykweardich te wêzen oan 30 jier fan 'e totale útstjit fan' e sinne, kondinsearre yn in fraksje fan in millisekonde.

Troch in array fan skûtels te brûken ferbûn mei de radioteleskoop, koene de ûndersikers de boarne fan 'e radio-burst beheine. Se brûkten doe de Very Large Telescope fan 'e European Southern Observatory om te sykjen nei de galaxy wêrfan't de burst ûntstie. Dizze ûntdekking markearret de earste kear dat in burst fan dit soarte is fûn om sawol âlder as fierder fuort te wêzen as in earder ûntdutsen snelle radio-burst.

Snelle radio-bursts, dy't koarte libbenspulsen binne fan intense radio-emissies, hawwe astronomen jierrenlang fernuvere. Wylst sawat 50 oant no ta binne oanwiisd, leauwe wittenskippers dat d'r tûzenen mear wachtsje om ûntdutsen te wurden. Fierder suggerearret de stúdzje dat dizze bursts weardefolle ynsjoch kinne leverje yn it mjitten fan de massa fan it universum.

De hjoeddeistige metoaden dy't brûkt wurde om de massa fan it universum te skatten hawwe tsjinstridige resultaten produsearre dy't it standertmodel fan kosmology útdaagje. De ûndersikers efter dizze ûntdekking stelle lykwols foar dat it studearjen fan rappe radio-bursts kin helpe om de ûntbrekkende puzelstikken yn te foljen. Spesifyk, troch it observearjen fan dizze bursts, kinne wittenskippers de "ûntbrekkende" saak tusken galaxies mjitte en in krekter begryp krije fan 'e massa fan it universum.

Neffens professor Ryan Shannon, in mei-lieder fan 'e stúdzje, ûntbrekt mear as de helte fan' e ferwachte normale matearje yn it universum. Der wurdt fan útgien dat dizze saak yn 'e romte tusken stjerrestelsels leit, mar syn diffuse en waarme natuer makket it lestich om te ûntdekken mei konvinsjonele techniken. De befinings fan it team komme oerien mei it wurk fan 'e lette Australyske astronoom Jean-Pierre Macquart, dy't yn 2020 oantoand dat fierdere snelle radio-bursts diffuse gassen tusken stjerrestelsels sjen litte.

Dizze lêste ûntdekking befêstiget de prevalens fan rappe radio-bursts yn 'e kosmos en markeart har potensjele betsjutting foar it bestudearjen fan' e struktuer fan it universum. It team erkent lykwols dat de hjoeddeistige generaasje teleskopen har limiten kinne berikke by it opspoaren fan fierdere bursts. Takomstige, machtiger apparaten sille nedich wêze om de mystearjes fan dizze kosmyske ferskynsels te ûntdekken.

Boarnen: [Boarnenamme]