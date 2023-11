Nij ûntdutsen Space Rocks Set to Whiz by Earth

NASA hat koartlyn fiif asteroïden ûntdutsen dy't wurde projekteare om de kommende dagen nauwe moetings mei de ierde te meitsjen. Dizze himelske objekten, fariearjend yn grutte en snelheid, jouwe ûnskatbere kânsen foar wittenskippers om de dynamyk en gedrach fan asteroïden te studearjen.

Ien fan 'e meast yntrigearjende romterotsen is Asteroid 2023 VW5. Mei in breedte fan likernôch 89 feet is dizze asteroïde frij grut. It slingert troch de romte mei in ferrassende snelheid fan sa'n 40,269 kilometer yn 'e oere. By syn tichtste oanpak sil it op in ôfstân fan 1.7 miljoen kilometer fan ús planeet komme.

In oare opmerklike asteroïde wurdt oanwiisd as Asteroid 2023 WV. Dizze bepaalde romterots mjit hast 51 feet breed en sil op deselde dei troch de ierde passe as Asteroid 2023 VW5. Syn baan bringt it yn 'e buert fan likernôch 879,000 kilometer, wylst it krúst mei in snelheid fan sa'n 50,598 kilometer yn 'e oere.

Dizze nauwe moetings biede wittenskippers in kâns om detaillearre ynformaasje te sammeljen oer de komposysjes, foarmen en trajekten fan dizze asteroïde. Troch dizze himelske objekten te bestudearjen kinne ûndersikers ynsjoch krije yn har oarsprong en potinsjele bedrigingen dy't se foar ús planeet kinne foarmje.

FAQ:

F: Hoefolle asteroïden sille de kommende dagen de ierde passe?

A: NASA hat yn totaal fiif asteroïden ûntdutsen dy't nauwe moetings mei Ierde sille meitsje.

F: Wat binne de grutte fan dizze asteroïden?

A: De grutte fan 'e asteroïden fariearje fan likernôch 51 foet oant 89 foet yn' e breedte.

F: Wat binne de snelheden fan dizze asteroïden?

A: De asteroïden reizgje mei snelheden fariearjend fan sa'n 40,269 kilometer per oere oant 50,598 kilometer per oere.

F: Hoe ticht sil de tichtste asteroïde de ierde benaderje?

A: De tichtste asteroïde sil komme op in ôfstân fan 1.7 miljoen kilometer fan 'e ierde.

F: Wat kinne wittenskippers leare fan it bestudearjen fan dizze asteroïden?

A: Troch dizze asteroïden te studearjen, kinne wittenskippers ynformaasje sammelje oer har komposysjes, foarmen en trajekten, en krije ynsjoch yn har oarsprong en potensjele bedrigingen foar de ierde.