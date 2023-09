Wittenskippers hawwe in nije metoade ûntwikkele foar moannenavigaasje, mei help fan de Fibonacci-spiraal om de optimale parameters te berekkenjen foar in GPS-lykas systeem op 'e moanne. De ynnovative oanpak helpt by it modernisearjen fan navigaasje foar moanneauto's, en biedt krekter yn kaart bringen basearre op de unike ellipsoïdale foarm fan 'e moanne.

Kamilla Cziráki, in studint geofysika fan 'e Eötvös Loránd University, wurke gear mei professor Gábor Timár om de metodyk fan' e wiskundige Fibonacci oan te passen om it GPS-systeem fan 'e ierde oan te passen foar de moanne. Har befinings waarden publisearre yn it tydskrift Acta Geodaetica et Geophysica.

As it minskdom har taret om werom te gean nei de moanne, is d'r in fokus op it finen fan metoaden foar moannenavigaasje. It is wierskynlik dat takomstige moanneauto's sille wurde bystien troch in satellytnavigaasjesysteem fergelykber mei GPS op ierde. De hjoeddeiske GPS-systemen beskôgje lykwols net de foarm fan ús planeet, mar brûke ynstee in rotaasje-ellipsoïde dy't it bêste by de geoïde past.

Om GPS-software-oplossingen op 'e moanne ta te passen, moatte spesifike parameters definieare wurde. De foarm fan 'e ellipsoïde dy't it bêste past by it oerflak fan 'e moanne en de heale grutte en heale lytse assen binne wichtige faktoaren. De foarm fan 'e moanne is net perfekt sfearysk, mar kin wurde benadere as in rotearjende ellipsoïde.

Yn har stúdzje berekkenen Cziráki en Timár de parameters fan 'e rotearjende ellipsoïde dy't it bêste passe by de teoretyske foarm fan 'e moanne mei in databank neamd de moanneselenoïde. Se brûkten de Fibonacci-sfear om samplepunten op it oerflak fan 'e moanne te regeljen, stadichoan tanimmende it oantal samplingpunten om de parameterwearden te stabilisearjen.

De Fibonacci-spiraal, in metoade fêststeld troch de wiskundige Leonardo Fibonacci, waard keazen om't it kin wurde ymplementearre mei ienfâldige koade en jout krekte resultaten. Dizze metoade is ek tapast op ierde, en rekonstruearret in goede approximaasje fan 'e WGS84-ellipsoïde brûkt troch GPS.

Dizze nije oanpak foar moannenavigaasje hâldt belofte foar takomstige missys foar ferkenning fan 'e moanne, en leveret mear krekte mapping basearre op' e unike foarm fan 'e moanne. It fertsjintwurdiget in wichtige stap yn it modernisearjen fan navigaasjesystemen foar moanneauto's en it ferbetterjen fan ús begryp fan it oerflak fan 'e moanne.

Referinsje: "Parameters fan 'e bêste passende moanneellipsoïde basearre op it selenoïdemodel fan GRAIL" troch Kamilla Cziráki en Gábor Timár, 27 juny 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w