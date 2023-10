Astronomen detecte mysterieuze blast fan radiogolven fan 8 miljard jier lyn

In resint rapport fan CNN.com docht bliken dat astronomen in fassinearjende ûntdekking hawwe dien - de detectie fan in mysterieuze útbarsting fan radiogolven dy't 8 miljard jier duorre hat om de ierde te berikken. Dizze snelle radio-bursts (FRB's) binne net allinich ongelooflijk fier, mar ek opmerklik enerzjyk.

FRB's binne yntinse bursts fan radiogolven dy't mar millisekonden duorje. Har oarsprong bliuwt foar it grutste part ûnbekend, mar it wurdt leaud dat se ekstragalaktyske transiente flitsen fan radiogolven binne. Guon FRB's binne waarnommen mei wikseljende doer, mei guon dy't sub-bursts sjen litte dy't mar mikrosekonden duorje, wylst oaren ferskate sekonden kinne oanhâlde.

De meast resint waarnommen FRB, bekend as FRB 20220610A, is lokalisearre ta in kompleks host-galaxysysteem mei in readferskowingwearde fan 1.016 ± 0.002. De boarne fan dizze FRB's is al lang in ûnderwerp fan spekulaasje en teoryen, mei guon suggerearje dat se it gefolch wêze kinne fan pulsars dy't botsing mei asteroïden yn fiere stjerrestelsels.

Astronomen hawwe fertroud op radioteleskopen lykas de ASKAP-array yn West-Austraalje om dizze ûngrypbere kosmyske bursts op te spoaren en te studearjen. De ASKAP-array spile in krúsjale rol yn 'e deteksje fan' e FRB fan juny 2022, en holp ûndersikers har oarsprong te bepalen. Ferfolchobservaasjes mei de Very Large Telescope fan 'e European Southern Observatory die bliken dat de boarne galaxy fan' e FRB âlder en fierder fuort is as elke oare earder ûntdutsen FRB-boarne, wierskynlik diel útmakke fan in fusearjende groep fan stjerrestelsels.

Undersikers oan 'e Universiteit fan Tokio hawwe ynteressante parallellen lutsen tusken FRB's en natuerlike ferskynsels lykas ierdbevings en sinneflaters. Wylst FRB's signifikante ferskillen sjen litte fan sinneflaters, diele se opmerklike oerienkomsten mei ierdbevings. Dizze fynst stipet de teory dat FRB's wurde feroarsake troch "stjerbevingen" op it oerflak fan neutronstjerren. Begryp fan it gedrach fan matearje mei hege tichtheid en aspekten fan kearnfysika koe sterk wurde holpen troch fierdere stúdzje fan FRB's.

De oarsaak fan FRBs bliuwt in mystearje, al is spekulearre dat guon fan dizze bursts in bûtenierdske oarsprong kinne hawwe. De hearskjende teory suggerearret lykwols dat op syn minst guon FRB's útstjoerd wurde troch magnetars, dy't neutronstjerren binne mei ekstreem sterke magnetyske fjilden.

Ynteressant koe de ûntdekking fan 'e 8 miljard jier âlde FRB mooglik helpe by it oplossen fan it mystearje fan' e ûntbrekkende saak fan it universum. Wittenskippers leauwe dat de helte fan 'e saak dy't hjoeddedei yn it universum bestean moat, effektyf ûntbrekt. Dizze "ûntbrekkende matearje" is gearstald út baryons, de gewoane matearje dy't bestiet út protoanen en neutroanen. As FRB's oer grutte ôfstannen reizgje, wurdt har strieling ferspraat troch dizze ûntbrekkende matearje. Troch de ôfstannen nei in pear FRB's te mjitten, kinne ûndersikers de tichtheid fan it universum bepale en mooglik de ûntbrekkende baryonyske matearje lokalisearje.

