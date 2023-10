NASA kontrolearret kolossale asteroïde dy't de ierde benaderje

NASA kontrolearret de oanpak fan in massive asteroïde, bekend as 1998 HH49, nau. Ynskatte de grutte fan in gebou op 600 foet, dizze asteroïde is ynsteld om moarn, 17 oktober, troch de ierde te fleanen. Mei in tichtste oanpak fan likernôch 1.17 miljoen kilometer hat NASA dizze asteroïde klassifisearre as mooglik gefaarlik fanwegen syn grutte.

Behearend ta de Apollo-groep asteroïden, dy't ierdkrúst en potinsjele bedrigingen foarmje, waard 1998 HH49 foar it earst waarnommen op 28 april 1998. It sil reizgje mei in relative snelheid fan 53,233 kilometer yn 'e oere. De Apollo-klasse fan asteroïden krige yn 2013 omtinken doe't de Tsjeljabinsk-meteoar, dy't ta dizze groep hearde, boppe de Russyske Tsjeljabinsk-stêd eksplodearre, wêrtroch't wiidferspraat skea en ferwûnings feroarsake.

Om it risiko fan ynfloed te evaluearjen en de baan fan dizze near-ierde asteroïden better te begripen, brûkt NASA in ferfine systeem neamd Sentry II. Troch krekte waarnimmings te sammeljen fan de posysje fan in asteroïde yn 'e himel, wurde de gegevens rapportearre oan it Minor Planet Center, dat dan dy ynformaasje yn it Centre for Near-Earth Object Studies (CNEOS) feedt. De CNEOS brûkt dizze gegevens om de meast wierskynlike baan fan 'e asteroïde om 'e sinne te bepalen.

Sentry II brûkt in unyk algoritme om potinsjele ynfloedsenario's te beoardieljen en strategysk selektearret willekeurige punten binnen de ûnwissichheidsregio om eveneminten mei lege kâns te identifisearjen. Hjirmei kin NASA mooglik gefaarlike asteroïden kontrolearje en folgje en warskôgings útjaan as dat nedich is.

As sinnestoarmen en asteroïden trochgean mei risiko's foar ús planeet, leverje NASA's iverige tafersjoch en avansearre systemen krúsjale ynformaasje foar it beskermjen fan de ierde tsjin potensjele ynfloeden.

