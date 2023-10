De tredde groep astronauten: pioniers fan romteferkenning

Yn oktober 1963 kundige NASA de seleksje oan fan har tredde groep astronauten. Dizze 14 persoanen waarden keazen út in pool fan 720 militêre en sivile sollisitanten, wêrtroch it de meast heech oplate groep astronauten op dat stuit is. Harren missy wie om te fleanen de twa-sits Gemini romtesonde, dat waard ûntwurpen om te testen techniken foar de Apollo Moon lâning programma.

Tragysk binne fjouwer leden fan dizze groep ferstoarn foardat se har earste romteflecht makken. De oerbleaune 10 astronauten fleagen lykwols yn totaal 18 misjes yn 'e programma's Gemini en Apollo. Sân fan harren reizgen nei de Moanne, wêrfan fjouwer sels de kâns krigen om op it oerflak te rinnen. Ien astronaut fleach ek in lange duorjende missy oan board fan Skylab.

It seleksjeproses foar dizze tredde groep astronauten wie strang. Kandidaten moasten Amerikaanske boargers wêze mei in graad yn technyk of fysike wittenskip, testpilotûnderfining hawwe as 1,000 oeren fleanende jets, 34 jier âld of jonger wêze en net heger wêze as seis fuotten. Fan 'e 720 ûntfongen oanfragen keas it seleksjebestjoer 136 kandidaten foar fierdere screening, en úteinlik beheine it nei de top 14.

Nei't se selektearre waarden, ûndergien de nije astronauten wiidweidige training en fertroud mei ferskate aspekten fan it romteprogramma. Se krigen technyske opdrachten om ekspertize te krijen op spesifike gebieten, lykas romteskipûntwerp en kontrôlesystemen. Harren kursussen behannele fakken lykas astronomy, aerodynamika, romtemedisyn, en geology. Se ûndergie sels oerlibbingstraining yn ferskate omjouwings, ynklusyf jungles, woastynen en wetter.

De 14 astronauten kamen út ferskate eftergrûnen, mei sân fan 'e Amerikaanske loftmacht, fjouwer fan 'e Amerikaanske marine, ien fan 'e US Marine Corps, en twa boargers mei militêre ûnderfining. Elke astronaut hie har eigen unike bydragen oan it programma, lykas Edwin E. "Buzz" Aldrin, dy't de twadde persoan waard om op 'e moanne te kuierjen tidens de Apollo 11-missy.

De tredde groep astronauten spile in krúsjale rol by it fuortsterkjen fan romteferkenning. Se ferhurde it paad foar takomstige misjes en wreide ús kennis fan 'e kosmos út.

Boarnen: NASA