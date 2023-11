Ferrassende ûntdekkingen fan NASA's James Webb-teleskoop biede nije ynsjoch yn Galactic Center

NASA's James Webb Space Telescope hat astronomen nochris fernuvere mei syn útsûnderlike mooglikheden, dizze kear in boeiende werjefte fan 'e enigmatyske Sagittarius C (Sgr C) stjerfoarmjende regio yn it hert fan ús galaxy. Sgr C leit sa'n 300 ljochtjierren fuort fan it supermassive swarte gat Sagittarius A yn it sintrum fan 'e Milky Way, en is in spektakel fan 500,000 stjerren, mei in spesjale fokus op in samling protostars dy't it fuotljocht stelle.

Yn dizze baanbrekkende ôfbylding ûntbleate Webb's ungewoane resolúsje en gefoelichheid ûntelbere funksjes dy't noait earder yn dizze regio binne waarnommen. "Webb ûntbleatet in ongelooflijke hoemannichte detail, wêrtroch't wy stjerfoarming yn dit soarte fan omjouwing kinne studearje op in manier dy't earder net mooglik wie," sei Samuel Crowe, haadûndersiker en in undergraduate studint oan 'e Universiteit fan Virginia. Dit opmerklike ynsjoch komt út it gebrek oan eardere ynfrareadgegevens en de ûnbidige mooglikheden fan 'e Webb-teleskoop.

Ien fan 'e wichtichste befinings is de oanwêzigens fan in massive protostar, mear as 30 kear de massa fan ús sinne, nestele yn dizze jonge stellêre kluster. Wylst de wolk om dizze protostars hinne donker en tin befolke liket, is it yn feite ien fan 'e meast tichtbefolke regio's fan 'e galaxy. De tichtens fan 'e wolk hinderet it ljocht fan stjerren dy't der efter sitte, en skept in yllúzje fan leechte.

Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) hat wiidweidige ionisearre wetterstofemissies fêstlein om de ûnderkant fan 'e tsjustere wolk yn libbendige cyaan tinten. It grutte berik fan dizze wetterstofregio daagt besteande teoryen út, om't it fier útwreidet dan wat earder waard waarnommen. Astronomen wurde no konfrontearre mei de yntrigearjende taak om de oarsprong en ynfloed fan dizze útwreide wetterstofregio te begripen.

In oar fassinearjend enigma leit yn 'e fersprate en chaotyske needle-like struktueren binnen de ionisearre wetterstof, dy't fierder ûndersyk freegje. Rubén Fedriani, in mei-ûndersiker fan it projekt by it Instituto Astrofísica de Andalucía yn Spanje, beskriuwt it galaktysk sintrum as in "oerbefolke, tumultuous plak", wêryn torenhoge gaswolken stjerren foarmje dy't ynteraksje mei it omlizzende gas troch har útstreamen, jets , en strieling.

Wylst wittenskippers trochgean mei it ûntdekken fan de mystearjes ferburgen yn 'e himelske romte, biede de ûntdekkingen fan' e James Webb Telescope út it hert fan ús galaxy ungewoane kânsen om fierder te ferdjipjen yn kosmyske geheimen. Op mar 25,000 ljochtjierren fuort fan 'e ierde pleatst, biedt it galaktyske sintrum astronomen in ticht sicht op yndividuele stjerren, en smyt ljocht op it yngewikkelde proses fan stjerfoarming en har ôfhinklikens fan 'e unike kosmyske omjouwing. Mei elke iepenbiering makket de Webb-teleskoop it paad foar in djipper begryp fan ús universum.