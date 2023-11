NASA's James Webb Space Telescope ûntbleatet geheimen fan it Galactic Center

NASA's James Webb Space Telescope hat in ungewoane blik jûn yn it hert fan ús galaxy, en ûntbleatet hypnotiserende details fan 'e stjerfoarmjende regio bekend as Sagittarius C (Sgr C). Dit ynspirearjende byld lit in samling protostars sjen dy't it fuotljocht stelle te midden fan 'e 500,000 stjerren dy't sawat 300 ljochtjierren fuort wenje fan Sagittarius A, it sintrale supermassive swarte gat fan 'e Milky Way.

Oars as alle eardere waarnimmings, biede de ynfrareadgegevens fêstlein troch de Webb-teleskoop in ongelooflijk nivo fan resolúsje en gefoelichheid, wêrtroch wittenskippers foar it earst in protte funksjes kinne ûntdekke. Samuel Crowe, de haadûndersiker fan it observaasjeteam en in undergraduate-studint oan 'e Universiteit fan Virginia, spruts opwining út oer de nij fûne mooglikheid om stjerfoarming yn dizze omjouwing te studearjen. De iepenbieringen fan Webb jouwe in unparallele kâns om hjoeddeistige teoryen fan stjerfoarming te testen yn 'e ekstreme omstannichheden fan it galaktyske sintrum, neffens professor Jonathan Tan, ien fan Crowe's adviseurs.

Ien fan 'e opmerklike ûntdekkingen binnen Sagittarius C is in massale protostar, dy't 30 kear de massa fan ús sinne oertreft. Nijsgjirrich is dat de tichtens fan 'e wolk om dizze protostars hinne de yllúzje skept fan in minder befolke gebiet, nettsjinsteande it wêzen fan ien fan' e meast tichtbefolke sônes yn 'e galaxy. It byld lit ek lytsere ynfraread-tsjustere wolken sjen, dy't lykje op stjerfolle leechten, wêr't nije stjerren yn it proses fan foarming binne.

Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) ynstrumint fange wiidweidige ionisearre wetterstofemissies dy't de ûnderkant fan 'e tsjustere wolk omfetsje, ôfbylde yn libbene cyaan tinten. Dizze wetterstofregio wreidet fierder út dan ferwachte, en stelt yntrigearjende fragen oer de boarnen fan har enerzjike fotonen. Derneist ûndersiikje saakkundigen de chaotyske needle-like struktueren binnen de ionisearre wetterstof, dy't yn meardere rjochtingen ferspriede.

Rubén Fedriani, in mei-ûndersiker fan it Instituto Astrofísica de Andalucía yn Spanje, beskriuwt it galaktyske sintrum as in fol en tumultuous plak, dêr't gaswolken stjerren foarmje en it omlizzende gas beynfloedzje troch har útstreamende wyn, jets en strieling.

As de James Webb Space Telescope bliuwt de mystearjes fan ús universum te iepenbierjen, biedt it nijfûne begryp fan it galaktyske sintrum weardefolle ynsjoch yn 'e kompleksjes fan stjerfoarming en de kosmyske omjouwing. Op 25,000 ljochtjierren fan 'e ierde pleatst, biedt it galaktyske sintrum astronomen de mooglikheid om yndividuele stjerren yn ungewoane detail te studearjen, en ljocht te smiten op' e ferskate prosessen fan stjerfoarming yn ferskate regio's fan 'e galaxy.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat ûntdekte de James Webb Space Telescope yn it galaktysk sintrum?

De James Webb Space Telescope makke in byld fan 'e stjerfoarmjende regio bekend as Sagittarius C (Sgr C) yn it hert fan ús galaxy. De ôfbylding iepenbiere in samling protostars, lytsere ynfraread-tsjustere wolken, en wiidweidige ionisearre wetterstofemissies. Dizze fynsten jouwe nije ynsjoch yn stjerfoarming en de kosmyske omjouwing.

2. Hoe fier is Sagittarius C fan Sagittarius A?

Sagittarius C is sa'n 300 ljochtjierren fuort fan Sagittarius A, it sintrale supermassive swarte gat fan 'e Milky Way.

3. Hokker ynstrumint op 'e James Webb Space Telescope hat de ynfrareadgegevens fêstlein?

It Near-Infrared Camera (NIRCam) ynstrumint op 'e James Webb Space Telescope hat de detaillearre ynfrareadgegevens fan Sagittarius C.

4. Hoe beynfloedet de tichtens fan 'e wolk yn Sagittarius C de belibbing fan har befolking?

Nettsjinsteande syn tichtens, blokkearret de wolk dy't de protostjerren yn Sagittarius C omhult it ljocht fan stjerren dy't der efter sitte, en skept de yllúzje fan in minder befolke gebiet. Yn 'e realiteit is Sagittarius C ien fan' e meast tichtbefolke regio's yn 'e galaxy.