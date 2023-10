Fiif asteroïden ynsteld om de ierde op tichte ôfstannen troch te gean, neffens NASA

NASA hat fiif asteroïden identifisearre dy't ferwachte wurde tichtby de ierde te kommen yn 'e heine takomst. Variearjend yn 'e breedte fan 20 feet oant 1050 feet, sille dizze asteroïden har tichtste oanpak meitsje foar ús planeet.

De earste asteroïde, dy't sa'n 20 feet yn 'e breedte mjit, sil op in ôfstân fan likernôch 352,000 kilometer fan 'e ierde foarby gean. Dizze relatyf lytse asteroïde sil reizgje mei in snelheid fan 11,000 kilometer yn 'e oere.

De twadde asteroïde is oanmerklik grutter, mei in breedte fan sawat 330 feet. It sil foarby gean op in ôfstân fan likernôch 0.34 astronomyske ienheden (AU), of sa'n 31 miljoen kilometer. De snelheid fan dizze asteroïde wurdt rûsd op sa'n 21,000 kilometer yn 'e oere.

De tredde asteroïde, dy't sawat 525 feet yn 'e breedte mjit, sil binnen 0.048 AU (sawat 4.5 miljoen kilometer) fan 'e ierde komme. It wurdt ferwachte om in snelheid fan likernôch 4,800 kilometer yn 'e oere te hawwen.

De fjirde asteroïde is de grutste ûnder de groep, mei in breedte fan 1050 feet. It sil foarby gean op in ôfstân fan likernôch 0.04 AU (sawat 3.7 miljoen miles). Dizze asteroïde wurdt foarsein in snelheid fan 15,000 kilometer yn 'e oere te hawwen.

Uteinlik sil de fyfde asteroïde, dy't sa'n 65 feet yn 'e breedte mjit, binnen 0.079 AU (sawat 7.4 miljoen kilometer) fan 'e ierde komme. It sil reizgje mei in snelheid fan sa'n 10,000 kilometer yn 'e oere.

Wylst dizze asteroïden relatyf tichtby de ierde passe, is d'r gjin reden foar soarch, om't gjinien fan har in bedriging fan botsing foarmet. NASA kontrolearret asteroïden regelmjittich om har paden te folgjen en alle mooglike risiko's te beoardieljen dy't se foar ús planeet kinne posearje.

boarnen:

- NASA

- Astronomical Unit (AU): in lingte-ienheid brûkt yn astronomy, gelyk oan de gemiddelde ôfstân tusken de ierde en de sinne (sawat 93 miljoen myl of 150 miljoen kilometer)

- Speed ​​of Light: de snelheid wêrmei't ljocht yn in fakuüm reizget, sawat 299,792 kilometer per sekonde of sa'n 186,282 myl per sekonde.